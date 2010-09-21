مصر در آزادی عضو حماس کارشکنی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "فوزی برهوم" از مقامامت مصری خواست که هرچه سریعتر "محمد خمیس دبابش" از اعضای برجسته حماس را آزاد کند.

وی افزود: ما بازداشت دبابش را محکوم می کنیم و این اقدام را تلاشی برای ضربه زدن به روابط میان فلسطینی ها و مصر تلقی می کنیم.

برهوم تاکید کرد: دولت مصر باید دبابش و همه بازداشت شدگان دیگر از جمله "ایمن نوفل "و"معتصم القوقا" دو عضو برجسته حماس و افراد دیگری را که تحت شکنجه هستند، آزاد کند.

سخنگوی حماس تشریح کرد: این اقدام خطرناک است و متاسفانه ما در رایزنی هایی که با مصر داشته ایم با کارشکنی مصری ها روبرو شدیم و جان دبابش در معرض خطر قرار دارد.

وی افزود: حماس رایزنی های گسترده ای با مقامات مصری انجام داده است، اما تا این لحظه مصر رفتار خود را توجیه نکرده است. ما به رایزنی هایمان ادامه خواهیم داد.

برهوم تصریح کرد: بازداشت دبابش اقدامی غیرقابل قبول به حساب می آید و گویا گذرگاه رفح به دامی برای شکار شخصیتهای حماس تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: ادعاهای مقامات مصری مبنی بر کشف مقادیری پول و دستگاه از دبابش کذب محض است و موضوعات مربوط به کشته شدن سرباز مصری در مرز میان نوارغزه و مصر دروغی برای بازداشت دبابش است.