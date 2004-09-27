استاندار قم از دو تن از ورزشكاران مصدوم اين استان عيادت كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" درقم، مهندس حميد‌طهايي استاندارقم به همراه چند تن ازمعاونان ومديران كل ادارات، با حضوردر منزل ورزشكاران مصدوم، محمد‌ دهقان و ابوالقاسم عيسي آبادي با آنان به گفت‌وگو پرداختند.

برپايه اين گزارش، دراين ديداركشتي‌گيرجوان محمد‌ دهقان و مربي جوودوابوالقاسم عيسي‌آبادي روند بهبودي خود را مطلوب توصيف كردند. گفتني است، استاندار قم ضمن دلجويي از اين ورزشكاران، دستورات لازم درخصوص تأمين بيمه درماني و تهيه امكانات ورزشي را به مديران مربوطه صادركرد.