۳۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

افزایش 25 درصدی پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از رشد 25 درصدی پذیرش دانشجو در این دانشگاه در سال جدید تحصیلی خبرداد.

رحیم سروری زنجانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ایجاد خوابگاه دانشجویی با ظرفیت 85 نفر در دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود : به دلیل افزایش 25 درصدی پذیرش دانشجو، این خوابگاه با 110 میلیون تومان هزینه برای مهر ماه امسال آماده شد و 200 میلیون تومان نیز جهت رفع مشکلات خوابگاه های موجود هزینه شده است.

سروری اظهار داشت: پایان سال تحصیلی گذشته همه خوابگاه ها به لوازم بدنسازی تجهیز شدند و در آینده نزدیک نیز سالن تیراندازی به مجموعه ورزشی خوابگاه افزوده می شود.

وی یادآور شد: امسال برای اولین بار 25 دانشجوی دندانپزشکی پذیرش شدند.

سروری اظهار داشت: طبق سنوات گذشته شناسنامه بهداشت دانشجویان با معرفی آنها به درمانگاه ها تکمیل شده است و برای تعدادی هم که تحویل نداده اند مهلت زمانی تعیین شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه افزایش ظرفیت دانشگاه های مختلف باید متناسب با امکانات دانشگاه ها صورت بگیرد افزود: این کار موجب ایجاد مشکلات بعدی از جمله تامین کلاس، خوابگاه، سالن ورزشی و آزمایشگاه شده و در برخی موارد که دانشجویان اعتراض می کنند عده ای آن را به مسائل سیاسی ارتباط می دهند و این به ضرر دانشگاه و استان است.

سروری خاطر نشان کرد : مسئولان توصیه و سفارش می کنند که امکانات لازم برای دانشجویان فراهم کنید و غذا و خوابگاه مناسب در اختیار آنان قرار دهید، در حالیکه دانشگاه بودجه کافی برای این امر ندارد و اعتباری نیز از سوی مسئولان اختصاص نیافته است.

کد مطلب 1155987

