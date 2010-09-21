هدفمندسازی یارانه ها در حوزه خدمات شهری آسیب شناسی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی بعد از ظهر سه شنبه در سی و یکمین اجلاس مشترک روسای شوراهای اسلامی شهر و شهرستانهای آذربایجان غربی، با اشاره به اینکه با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها نظام اقتصاد بیمار کشور حیات مجدد می یابد، افزود: مدیران شهری باید با آسیب شناسی، تدبیر و برنامه ریزی صحیح، جهت کاهش آثار احتمالی این جراحی بزرگ در حوزه خدمات شهری اقدام کرده و از فرصتها برای ارتقا شاخصهای مدیریت شهری بهره برداری کنند.

وی بر تبیین و تشریح مزایای اجرای این طرح به مردم و جلب مشارکت آنان، برنامه ریزی برای پاسخگویی به نیازهای مردم در استفاده از خدمات عمومی نظیر ناوگان حمل و نقل عمومی، فعالیتهای فرهنگی و خدمات شهری و گسترش خدمات الکترونیکی در شهرها و استفاده از ظرفیتهای مشارکتی و منابع سرمایه گذاری در امور عمران و خدمات شهری تاکید کرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی هدفمند سازی یارانه ها را یکی از محورهای مهم طرح تحول و عدالت اقتصادی دانست و اظهار داشت: با اجرایی شدن بخشهای بعدی طرح، حرکت شتابان کشور به سوی و پیشرفت و توسعه فراهم می شود.

ثبت نام 81 درصد مردم آذربایجان غربی در سامانه اطلاعات اقتصادی

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی نیز نابرابری توزیع درآمدها و تورم بالا را از معضلات نظام اقتصادی فعلی کشور عنوان کرد و گفت: با اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها علاوه بر رفع تبعیض و شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی با اصلاح نظام قیمت ها شرایط رقابتی برای صنایع تولیدی در بازار مصرف جهانی فراهم می شود.

غلامرضا دیزج نژاد کاهش شکاف درآمدی و تقویت نظام خدمات رفاهی، اصلاح الگوی مصرف و تغییر روش در مدیریت خانواده ها و واحدهای تولیدی بر هزینه ها را از دیگر فوائد اجرایی شدن این طرح عنوان کرد.

وی از ثبت نام 81 درصد مردم آذربایجان غربی با اعلام شماره حساب بانکی در سامانه اطلاعات اقتصادی خانوارها خبر داد و خاطر نشان کرد: توزیع یارانه ها از سال آینده با تفکیک درآمدی خانوارها یارانه ها متناسب با میزان درآمد بین خانوارها آغاز می شود.