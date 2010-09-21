قاچاق دام به شغلی کاذب و پر درآمد در درمیان تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رجبعلی براتی عصر سه شنبه در دومین نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی این شهرستان افزود: قاچاق دام علت اصلی شیوع بیماری های دامی در ماه های گذشته در این شهرستان بوده است.

وی پیگیری ورود دام به کشور از طریق بازارچه های مرزی را تنها راه مقابله با قاچاق دام دانست و گفت: با این اقدام علاوه بر تامین نیاز شهروندان شهرستان و استان به گوشت قرمز با قیمت مناسب، می توان گوشت مازاد بر نیاز استان را نیز به استان های همجوار صادر کرد.

وی با بیان اینکه شاخص های بهداشتی شهرستان درمیان با فعالیت های انجام شده از وضعیت مطلوبی برخوردار است، گفت: تنها مشکل بهداشتی شهرستان کمبود پزشک خانواده است.

فرماندار درمیان افزود: احداث سردخانه مرکزی با توجه به تولید بالای محصولات کشاورزی و نیاز اصناف و ادارات برای نگهداری از محصولات فاسد شدنی در این شهرستان ضروری است.

وی از پیشرفت 80 درصدی خانه بهداشت روستاهای منند و رزه و آغاز به کار عملیات احداث خانه بهداشت روستای اشک و حصارکشی مراکز بهداشت روستایی شهرستان خبر داد.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، صنوف فنی، کارخانه ها و اماکن عمومی بیش از هزار و 230 مورد بازرسی انجام و شش مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی متخلف شناسایی و به مراجع قضایی معرفی و برای هشت واحد متخلف نیز اخطاریه صادر شد.

فرماندار درمیان تصریح کرد: در تابستان امسال یک هزار و 608 کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شده است.

براتی تدوین برنامه عملیاتی واحدهای مختلف بهداشتی برای رسیدن به شاخص های کشوری، نظارت بر عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان، برگزاری کارگاه های آموزشی برای ارتقای آگاهی کارکنان بهداشتی در ارائه خدمات بهتر به بیماران و برگزاری 46 جلسه توجیهی آموزش مسائل بهداشتی به شهروندان را از مهم ترین اقدامات انجام شده در این شهرستان مرزی برشمرد.

فرماندار درمیان با اشاره به بازگشایی مدارس و تجهیز 190 آموزشگاه به امکانات اولیه بهداشتی افزود: 19 آموزشگاه شهرستان در طرح هجرت سه بازسازی و مرمت شد.

وی اضافه کرد: در ماه های گرم سال 31 میلیون لیتر آب آشامیدنی در قالب 3 هزار و 100 سرویس به روستاهای فاقد لوله کشی ارسال شده است.