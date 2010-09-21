70 درصد تسهیلات بانک توسعه ویژه تعاونیهاست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ماشاء الله عظیمی عصر سه شنبه در حاشیه سفر به گلستان، میزان تسهیلات اعطایی به شرکتهای تعاونی تا سال 84 را حدود چهار هزار و 900 ریال اعلام کرد.

وی اظهار داشت: بانکهای توسعه ای باید بدانند برای اهداف خاص تشکیل شدند و عملکردشان در جامعه هدف تعریف می شود.

وی با بیان اینکه هرگاه دولت تجارت کند، مردم ضعیف می شوند، خاطرنشان کرد: بانکهای توسعه تعاون باید به دنبال سودآوری مردم به عنوان جامعه هدف باشند.

به گفته عظیمی، هرگاه سودآوری بانکهای توسعه تعاون بالا باشد، مدیران باید تنبیه شوند، زیرا هدف آنست که مردم سودآور شوند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور بیان داشت: بانکهای توسعه باید دارای ستاد مشترک در استان باشند و این بانکها باید تکالیف خاصی را دنبال کنند.

وی عنوان کرد: اگر قرار است فرصتها توزیع عادلانه شود، هر منطقه که مزیتهای بالایی دارد در اولویت است.

وی تاکید کرد: بانکها توسعه تعاون اعتبارات متمرکز را با اعتبارات استانی و منطقه ای عجین کنند و منابع استانی و کشوری را تجمیع کنند تا زودتر به اهداف برسند.