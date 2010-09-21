45 روستای قم روزانه کمتر از دو ساعت آب دارند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سعید ابوالقاسمی‌راد بعد از ظهر سه‌شنبه در دیدار با حجت‌الاسلام بنایی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به تشریح گزارشی از فعالیت‌های آبفار استان قم پرداخت و گفت: هم‌اکنون30 هزار مشترک در 155 روستای قم از خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی برخوردار هستند.



سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم افزود: آب مورد نیاز این روستاها از حدود 114 منبع آب اعم از چاه، چشمه و قنات تأمین می‌شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود بحران خشکسالی سال جاری را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: این مسئله مشکلات زیادی را در تامین آب روستاهای قم به وجود آورده است به گونه‌ای که حدود 45 روستای استان روزانه کمتر از دو ساعت از آب بهره‌مند می‌شوند.



سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم با بیان اینکه منابع آب برخی از روستاها شامل چمشه و چاه کاملا خشک شده است، تصریح کرد: روستاها در بحران آب به سر می‌برند و پیش‌بینی هواشناسی چندان امید بخش نیست و این موضوع مشکلات ناشی از بحران آب را افزایش می‌دهد.



وی تصریح کرد: با خشک شدن چاه‌ها و قنوات روستاها، فشار بر روی شبکه آبرسانی برای تأمین آب دام‌ها نیز بیشتر شده است.

مهندس ابوالقاسمی‌راد همت مضاعف و کار مضاعف به همراه کمک و یاری مجموعه استان را از مؤلفه‌های گذر از بحران کم‌آبی دانست و ابرازداشت: هم‌اکنون به وسیله 6 تانکر سیار آب برخی از روستاهای کم آب تأمین می‌شود.



وی تأکید کرد: هر چند با فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که صورت گرفته بخشی از مشکلات بحران کم‌آبی در روستاها را برطرف کردیم اما تا رفع صددرصد مشکلات هنوز فاصله داریم.



سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم خواستار کمک همه جانبه مجموعه استان برای گذر از بحران کم‌آبی شد و گفت: امیدواریم بتوانیم با یاری و همکاری مجموعه استان مشکلات را پشت سربگذاریم و خدمات شایسته ای را به روستاییان ارائه کنیم .



وی راه‌اندازی فاز یک مجتمع آبرسانی 80 روستا را در کاهش مشکلات ناشی از بحران کم‌آبی در برخی از روستاها موثر دانست و گفت: امیدواریم با تامین اعتبار به موقع بتوانیم این مجتمع را به طور کامل راه‌اندازی کنیم و امید است بزودی مجتمع آبرسانی سلفچگان به بهره برداری خواهد رسید.