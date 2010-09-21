320 تعاونی جدید در گلستان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا بصیری عصر سه شنبه در نشست استانداری گلستان افزود: این درحالیست که تاکنون هشت هزار و 750 شرکت تعاونی در گرایشهای کشاورزی، منابع طبیعی، صنعتی، معدنی و ... در استان تشکیل شد.

وی اظهار داشت: از مجموع شرکتهای تعاونی ثبت شده در استان 30 درصد غیرفعال یا در دست اجرا هستند.

وی خاطرنشان کرد: کمبود منابع مالی از جمله مشکلات است که با پیگیری هایی به عمل آمده منجر به انعقاد تفاهمنامه 500 میلیارد ریال و تزریق به بخش تعاون استان شد.

به گفته بصیری، این استان در ثبت شرکتهای تعاونی رتبه پنجم کشوری و در بخش تعاونیهای بانوان رتبه اول کشوری را داراست.

مدیرکل تعاون گلستان بیان داشت: تاکنون هزار و 357 نفر با اسم و شماره در بخش تعاون استان مشغول بکار شدند.

بصیری افزود: با عقد تفاهمنامه مشترک اعطای تسهیلات بانک توسعه تعاون کشور حدود سه هزار شغل در استان ایجاد می شود.

وی شمار ثبت نام کننده برای اشتغال در سایت تعاون را 30 هزار نفر اعلام کرد.



