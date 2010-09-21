رسانه ها از محافظه کاری پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیرکل ارشاد استان البرز ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه استان البرز نقش و جایگاه رسانه را بی بدیل خواند و گفت: تاثیرگذاری اخبار منتشر شده از سوی رسانه ها تنها به یک شهر خلاصه نمی شود بلکه بازتاب یک خبر می تواند فراتر از مرزها باشد.

قادر آشنا ادامه داد: رسانه ها نقش مهمی در هدایت افکار عمومی بر عهده دارند و از این رو باید نگرش خود به حوزه فرهنگ را تغییر دهیم.

این مسئول با برشمردن برخی از شرایط سخت کاری برای خبرنگاران و حضور این قشر در مکانها و موقعیتهای حساس و گاهی خطرآفرین وظیفه اصحاب رسانه را وظیفه خطیری برشمرد.

وی با بیان اینکه بی دقتی در کار رسانه صدمات جبران ناپذیری را نیز بدنبال دارد خواهان توجه ویژه خبرنگاران به جایگاه حساس و تاثیرگذار رسانه شد.

آشنا بیان کرد: تشریح و توصیف آرمانهای موجود در کشور وظیفه همگانی است و در این میان همپای نقد سازنده باید کارهای صورت گرفته برای مردم نیز بازگو شود.

وی گفت: متاسفانه نگاه درستی نسبت به قابلیتهای ایران در بخشهای گوناگون وجود ندارد و نگاه برخی کشورها به ما تعطیلی فرهنگ و هنر و عدم فعالیت بانوان در اجتماع است و حتی گاهی در خصوص قابلیتهای جغرافیایی نیز اطلاعات درستی وجود ندارد.

رسانه ها نیازهای مردم را بازگو کنند

آشنا خاطرنشان کرد: رسانه ها زبان گویای ملت هستند و از این رو باید نیازهای مردم را بازگو کنند و از محافظه کاری بپرهیزند و با انعکاس حقایق و شفاف سازی قضاوت را به مردم واگذار کنند.

وی تاکید کرد: رسانه ها باید به انعکاس کمبودها بپردازند و رسانه ها می توانند در حوزه ارشاد نیز در خصوص کاستی های احتمالی انتقاد کنند و از انتقاد استقبال می کنیم .

مدیرکل ارشاد البرز گفت: آزادی بیان از حقوق اساسی و قانونی اصحاب رسانه است که باید از این حقوق خود دفاع کنند و بدون دغدغه مطالب خود را بنویسند و مسئولان نیز نباید فراتر از قانون از رسانه ها انتظاراتی را داشته باشند.

وی با ارائه تعریفی از خط قرمزها درکشور گفت: مشکل موجود در کشور در خصوص خط قرمزهای موجود نیست بلکه مشکل اصلی تعاریفی است که از خطوط قرمز می شود .

وی با بیان اینکه در دوران تصدی مسئولیت در یاسوج میان مسئولان وخبرنگاران طرف خبرنگاران را گرفته و با انتقادات شدیدی نیز مواجه شده است، تاکید کرد: از اصحاب رسانه البرز به طور جدی حمایت می کنیم.

آشنا ادامه داد: با استقرار اداره کل دادگستری استان البرز تشکیل هیئت منصفه خانه مطبوعات و شورای حل اختلاف مطبوعات را پیگیری کرده و تلاش می کنیم در صورت بروز شکایت با بررسی پرونده ها در شورای حل اختلاف از رسیدن آن به هیئت منصفه و سپس دادگاه پیشگیری شود.

علیه هیچ رسانه ای در دادگاه یاسوج رای صادر نشد

این مدیر با اشاره به تجربیات خود در یاسوج گفت با ساز و کار یاد شده در زمان حضور وی در این منطقه علیه هیچ رسانه ای در دادگاه رای صادر نشد.

وی به خبرنگاران خواهان دقت و امانتداری در خبر، توجه به محتوا و صفحه بندی، ویراستاری، رعایت انصاف و عدالت در انتشار اخبار شد و حضور رسانه های حرفه ای در نزدیکی پایتخت و در استان البرز را از انتظارات مردم این استان دانست و بروز برخی خطاهای ناشی از بی دقتی در نشریات و خبرگزاری ها را غیر قابل قبول خواند.

آشنا از آموزش مداوم خبرنگاران و تربیت نیروهای خبری جدید متناسب با نیازهای استان نیز خبر داد و گفت: تربیت خبرنگاران و تزریق این افراد به روابط عمومی ها می تواند تا حدودی از ضعفهای موجود در حوزه روابط عمومی بکاهد و زمینه تعامل بهتر رسانه با روابط عمومی ادارات را فراهم کند.

این مسئول همچنین از برگزاری نشستهای تخصصی با خبرگزاریها، نشریات سراسری و محلی نیز به صورت جداگانه خبر داد و گفت: در این جلسات تلاش می شود مشکلات رسانه های فوق به تفکیک بررسی شود.