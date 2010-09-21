نتایج آزمونهای دانشنامه پزشکی اعلام شد / نفرات برتر معرفی شدند

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمونهای دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی از 25 شهریور آغاز شده است و پس از مدت پنج روز با برگزاری آزمونهای کتبی و شفاهی به پایان رسید.

ضیایی گفت: در آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی حدود 400 نفر در 21 رشته شرکت کردند که 14/89 درصد افرادی که حدنصاب کتبی را کسب کرده و در آزمون شفاهی شرکت کردند در این آزمون قبول شدند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی یادآور شد: آزمون کتبی پنجاه و هفتمین دوره دانشنامه تخصصی پزشکی نیز در 24 رشته و با دو هزار و 203 نفر برگزار شد که در مرحله اول یک هزار و 320 نفر به مرحله آزمون شفاهی راه پیدا کردند و در نهایت 81.76 درصد این افراد قبول شدند.

وی گفت: اسامی نفرات برتر هر رشته به تفکیک از طریق مرکز سنجش اعلام شده است و مراسم تقدیر در نفرات برتر با حضور وزیر بهداشت در زمانهای بعدی به اطلاع آنها می رسد.