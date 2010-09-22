اسامی نفرات برتر آزمونهای دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، نفرات برتر آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی معرفی شدند و اسامی افراد در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام شد.

نفرات برگزیده 24 رشته تخصصی و 20 رشته فوق تخصصی در مراسمی با حضور وزیر بهداشت مورد تقدیر قرار می گیرند که زمان مراسم در فرصت های بعدی به اطلاع آنها می رسد.

نفرات برگزیده رشته های تخصصی

از میان 113 شرکت کننده

نفر اول رشته جراحی استخوان و مفاصل، محمدرضا بازاور از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نفر دوم رشته جراحی استخوان و مفاصل، محمد قربان زاده از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نفر سوم رشته جراحی استخوان و مفاصل، جواد خواجه مظفری از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نفر چهارم رشته جراحی استخوان و مفاصل، علیرضا تعبدی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

از میان 55 شرکت کننده

نفر اول رشته جراحی مجاری ادراری، محمدهادی رادفر از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر دوم رشته جراحی مجاری ادراری، صمد زارع از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر سوم رشته جراحی مجاری ادراری، محمدرضا ضیغمی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

از میان 45 شرکت کننده

نفر اول رشته جراحی مغز و اعصاب، بابک علیجانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

نفر دوم رشته جراحی مغز و اعصاب، کاوه حدادی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نفر سوم رشته جراحی مغز و اعصاب، پیمان واحدی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

از میان 40 شرکت کننده

نفر اول رشته بیماری های عفونی، شهرام شکری دریکوند از دانشگاه علوم پزشکی اهواز

نفر دوم رشته بیماری های عفونی، سعیدرضا جمالی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر سوم رشته بیماری های عفونی، اسفندیار شجاعی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

از میان 319 شرکت کننده

نفر اول رشته بیماری های داخلی، هنگامه عبدی گورابی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

نفر دوم رشته بیماری های داخلی، مریم زارعی نژاد از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نفر سوم رشته بیماری های داخلی، اعظم علمداری از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر چهارم رشته بیماری های داخلی، عاطفه عابدینی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین

از میان 116 شرکت کننده

نفر اول رشته بیماری های قلب و عروق، لیلی پورافکاری از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نفر دوم رشته بیماری های قلب و عروق، امیر صبح رخشانخواه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر سوم رشته بیماری های قلب و عروق، ساسان عفیفی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نفر چهارم رشته بیماری های قلب و عروق، محمدعلی اکبرزاده از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

از میان 176 شرکت کننده

نفر اول رشته بیهوشی، الهام معماری از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر دوم رشته بیهوشی، ابراهیم حضرتی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نفر سوم رشته بیهوشی، رضا خواجه نوری از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر چهارم رشته بیهوشی، ابراهیم اسپهبدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

از میان 17 شرکت کننده

نفر اول رشته پزشکی اجتماعی، آذر پیردهقان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نفر دوم رشته پزشکی اجتماعی، بیتا بیجاری سیدمحمد میررضایی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

از میان 51 شرکت کننده

نفر اول رشته پوست، فریده دهقانی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نفر دوم رشته پوست، مهدی قیصری از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر سوم رشته پوست، سید محمدعلی مرتضوی زاده از دانشگاه علوم پزشکی تهران

از میان 19 شرکت کننده

نفر اول رشته توانبخشی، سیمین سجادی از دانشگاه علوم پزشکی ارتش

نفر دوم رشته توانبخشی، معصومه بیات از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

از میان 70 شرکت کننده

نفر اول رشته چشم، آزاده دوزنده طبرستانی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر دوم رشته چشم، مهران زارعی قنواتی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نفر سوم رشته چشم، منصوره جمشیدیان از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

از میان 18 شرکت کننده

نفر اول رشته پرتودرمانی، محمد بابایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر دوم رشته پرتودرمانی، فرزاد بیدویی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

از میان 111 شرکت کننده

نفر اول رشته بیماری های روانپزشکی، امیرحسین جلالی ندوشن از دانشگاه علوم پزشکی ایران

نفر دوم رشته بیماری های روانپزشکی، ساناز آزادفروز از دانشگاه علوم پزشکی ایران

نفر سوم رشته بیماری های روانپزشکی، کاوه علوی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

نفر چهارم رشته بیماری های روانپزشکی، پگاه زینلیان از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

از میان 225 شرکت کننده

نفر اول رشته بیماری های زنان و زایمان، هتاو قاسمی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نفر دوم رشته بیماری های زنان و زایمان، ماندانا منظوری از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر سوم رشته بیماری های زنان و زایمان، سیداعظم پورحسینی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نفر چهارم رشته بیماری های زنان و زایمان، فاطمه سادات نجیب از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نفر چهارم رشته بیماری های زنان و زایمان، ندا جوانمنش از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نفر چهارم رشته بیماری های زنان و زایمان، مریم نعمتی دهکردی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

از میان 56 شرکت کننده

نفر اول رشته جراحی گوش و حلق و بینی و سروگردن، علی کوهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر دوم رشته جراحی گوش و حلق و بینی و سروگردن، ربابه رجبی نژاد از دانشگاه علوم پزشکی ایران

نفر سوم رشته جراحی گوش و حلق و بینی و سروگردن، ربابه برزگر از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

از میان 18 شرکت کننده

نفر اول رشته پزشکی قانونی، ناهید کاظم زاده از دانشگاه علوم پزشکی ایران

نفر دوم رشته پزشکی قانونی، نغمه سادات جعفری از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر سوم رشته پزشکی قانونی، شهروز کاظمی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

از میان 18 شرکت کننده

نفر اول رشته طب کار، نازنین ایزدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر دوم رشته طب کار، آزاده امیری از دانشگاه علوم پزشکی ایران

از میان 87 شرکت کننده

نفر اول رشته آسیب شناسی، مارال مختاری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نفر دوم رشته آسیب شناسی، هیوا صفار از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر سوم رشته آسیب شناسی، علیرضا علایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

از میان 128 شرکت کننده

نفر اول رشته رادیولوژی، نازیلا طیاری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نفر دوم رشته رادیولوژی، نعمت الله نعمت اللهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر سوم رشته رادیولوژی، آذین شایگان فر از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نفر چهارم رشته رادیولوژی، مریم حقیقی مراد از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

از میان 60 شرکت کننده

نفر اول رشته طب اورژانس ، مجید حاجی مقصودی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر دوم رشته طب اورژانس ، محمدرضا فرنیا از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر سوم رشته طب اورژانس ، فرهاد حیدری از دانشگاه علوم پزشکی ایران

از میان 237 شرکت کننده

نفر اول رشته کودکان، پگاه کتیبه از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نفر دوم رشته کودکان، محمدکاظم بخشنده بالی از دانشگاه علوم پزشکی بابل

نفر سوم رشته کودکان، محسن رئیسی از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نفر چهارم رشته کودکان، تکتم موسویان از دانشگاه علوم پزشکی یزد

از میان 58 شرکت کننده

نفر اول رشته بیماریهای اعصاب، فرزاد فاتحی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نفر دوم رشته بیماریهای اعصاب، بهناز انصاری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نفر سوم رشته بیماریهای اعصاب، بهاره بازویار از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

از میان 146 شرکت کننده

نفر اول رشته جراحی عمومی ، امیرمحسن جلایی فر از دانشگاه علوم پزشکی ایران

نفر دوم رشته جراحی عمومی ، حسین فرسویان از دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نفر سوم رشته جراحی عمومی ، محمد شفیعی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر چهارم رشته جراحی عمومی ، سینا صفامنش از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

از میان 12 شرکت کننده

نفر اول رشته پزشکی ورزشی، زهرا علیزاده از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر دوم رشته پزشکی ورزشی، شهرام محقق از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفرات برگزیده رشته های فوق تخصصی

نفر اول رشته جراحی اطفال، حلیم بردی طعنه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر اول رشته جراحی قفسه صدری (توراکس)، سیدمهدی فرساد از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر دوم رشته جراحی قفسه صدری (توراکس)، اباسعد قره داغی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نفر اول رشته جراحی ترمیمی، محمدحسین کاردر از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر دوم رشته جراحی ترمیمی، امید حسنی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر سوم رشته جراحی ترمیمی، حمیدرضا حلاج منفرد از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر اول رشته جراحی قلب و عروق، علیرضا دهستانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

نفر دوم رشته جراحی قلب و عروق، مهرزاد رحمانیان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر سوم رشته جراحی قلب و عروق، احمدرضا نصر از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر اول رشته کلیه اطفال، کوروش علیزاده از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر دوم رشته کلیه اطفال، علیرضا اسکندری فر از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

نفر سوم رشته کلیه اطفال، پریسا عموری از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

نفر اول رشته قلب اطفال، فریبا علایی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

نفر دوم رشته قلب اطفال، محمدمهدی باقری از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر اول رشته گوارش اطفال، مژگان صباغیان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر اول رشته عفونی اطفال، بابک عبدی نیا از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر دوم رشته عفونی اطفال، فرزاد فردوسیان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر اول رشته غدد و متابولیسم داخلی اطفال، الهام هاشمی دهکردی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نفر اول رشته غدد و متابولیسم داخلی اطفال، حسین زائری المشهدی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

نفر اول رشته نوزادان، آرزو همتی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر دوم رشته نوزادان، لیلا برچیان یزدی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر سوم رشته نوزادان، آرش ملکیان از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نفر اول رشته اعصاب اطفال، شروین بدو از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر اول رشته روانپزشکی اطفال، افسانه کرباسی عامل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نفر دوم رشته روانپزشکی اطفال، نسترن حبیبی آشتیانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر اول رشته خون و سرطان اطفال، کوروش گودرزی پور از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر دوم رشته خون و سرطان اطفال، امیرعطا هیرادفر از دانشگاه علوم پزشکی اهواز

نفر اول رشته غدد و متابولیسم داخلی، اشرف علی مددی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر دوم رشته غدد و متابولیسم داخلی، وحدت زنبوری از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر سوم رشته غدد و متابولیسم داخلی، معصومه یارچانلی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر اول رشته بیماری های ریه، ناصر مویدنیا از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نفر دوم رشته بیماری های ریه، ناهید زارع زاده از دانشگاه علوم پزشکی ایران

نفر سوم رشته بیماری های ریه، لیلا غفرانیها از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نفر سوم رشته بیماری های ریه، علیرضا محجوب از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نفر اول رشته خون و سرطان بالغین، رامین شکریز فومنی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر دوم رشته خون و سرطان بالغین، شراره سیفی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نفر سوم رشته خون و سرطان بالغین، حسنعلی واحدیان اردکانی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر اول رشته روماتولوژی، سعیده آرین نیا از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر دوم رشته روماتولوژی، معصومه کرمی متقی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر سوم رشته روماتولوژی، حمید گوهری فر از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر اول رشته گوارش بالغین، غلامعلی محرابی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر دوم رشته گوارش بالغین، میترا احدی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نفر سوم رشته گوارش بالغین، علیرضا رحیمی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر اول رشته نفرولوژی، فرشید حق وردی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نفر دوم رشته نفرولوژی، رزیتا عباسی لرکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر سوم رشته نفرولوژی، خدیجه اسلامی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر اول رشته ایمونولوژی اطفال، طوبی مومن از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نفر دوم رشته ایمونولوژی اطفال، علیرضا شفیعی از دانشگاه علوم پزشکی تهران