بودجه فوتبال سایپا 7 میلیارد است/ به خاطر رعایت سقف قراردادها ضرر کردیم

ناصر شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب با بیان اینکه امسال سایپا بابت رعایت سقف قرارداد تعیین شده ازسوی سازمان لیگ لطمه دید و نتوانست بازیکنان مورد نظر را جذب کند، اظهار داشت: امسال قرارداد تمام بازیکنان سایپا پایین تر از سقف تعیین شده بود و این مسئله باعث شد نتوانیم رقم های بیشتری را برای جذب بازیکنان کلیدی پرداخت کنیم و طبیعی است از نظر بازیکن در مضیقه باشیم و ناگزیر هستیم به بازیکنان جوان اکتفا کنیم.

معاون باشگاه سایپا یادآور شد: سایپا امسال با سیاست جوانگرایی و توجه به تیم های پایه درفوتبال سرمایه گذاری کرده و اعتقاد دارم از این طریق هم می توانیم آینده باشگاه را تضمین کنیم و هم به فوتبال ملی کمک کنیم.

شهبازی بودجه تخصیصی برای تیم فوتبال سایپا در لیگ دهم را رقمی حدود 7 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: امسال بودجه پیش بینی شده برای رشته فوتبال با افزایش تنها 10درصدی نسبت به فصل گذشته روبرو بوده و درصد هستیم تا از طریق صرفه جویی و کم کردن از هزینه های زاید بهترین شرایط را برای رده های مختلف فوتبال فراهم کنیم که اولویت نیز با تیم های پایه است.

وی هدفگذاری باشگاه سایپا درفصل جاری را کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا عنوان کرد و اظهار داشت : این هدف را در درجه اول در بازیهای لیگ وسپس در جام حذفی دنبال می کنیم و در این راه در صورت نیاز برای تقویت تیم بازیکنان جدید و متی خارجی را جذب خواهیم کرد چرا که اعتقاد داریم سایپا با سابقه سه دوره حضور در لیگ قهرمانان می تواند بازگشت وباره ای به آسیا داشته باشد.



عملکرد کادر فنی تیم سایپا در 9هفته مسابقات لیگ برتر به جز یکی دو نتیجه دور از انتظار در سایر بازیها قابل قبول بوده و اعتقاد دارم با توجه به بازیهای سختی که برگزار کرده ایم عملکرد تیم رضایت بخش بوده است.

وی با اشاره به عملکرد قابل قبول تیم سایپا در دیدارمقابل استقلال اظهار داشت: در این دیدار بازیکنان سایپا بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و حتی می توانستیم برنده این مسابقه باشیم که به دلیل کم تجربگی سه امتیاز بازی را از دست دادیم.