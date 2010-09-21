شهرکهای تخصصی آب و آجر در فارس ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، علی همت در جلسه کمیته فنی شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: تاکنون در این زمینه مکان یابی و تهیه نقشه برای راه اندازی شهرک صنعتی تخصصی آب و شهرک صنعتی تخصصی آجر ایجاد شده است.

وی افزود: برای تحقق این اهداف در راستای توسعه صنعتی استان، مطالعات امکان سنجی ایجاد شهرکهای تخصصی در استان فارس و ظرفیت سنجی در این حوزه نیز انجام شده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: علاوه بر آن برای ایجاد شهرک صنعتی صنایع پاک و شهرک صنایع دستی نیز مراحل مطالعاتی و مکان یابی در حال انجام است.

همت با بیان اینکه ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی نقش مهمی در رشد و توسعه صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد اشتغال پایدار دارد، تصریح کرد: ایجاد این شهرکهای صنعتی که از محل مصوبات سفر رئیس جمهور به فارس بوده در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت 70 درصدی در مراحل اجرای ساخت شهرک فناوری شیراز نیز گفت : این شهرک نیز با هدف توسعه مراکز کسب، کار و استقرار واحدهای مربوط به صنایع شیمیایی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز در حال ساخت است که امیدواریم تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به حمایتهای ویژه استاندار از بخش صنعت خاطرنشان کرد: امید است با این حمایتها و نگرشی که در مجموعه مدیریت استان در زمینه توسعه صنعت به وجود آمده شاهد ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی باشیم.