به گزارش خبرنگار مهر، حسن روشن که قبل از این در باشگاه استقلال مسئولیت های متفاوتی داشت و در هفته های اخیر نیز با علی فتح الله زاده به مشکل خورده است، به عنوان مدیر تیم های فوتبال رعدپویان انتخاب و معرفی شد.

همچنین آرش لب جویی که سابقه هدایت تیم فوتبال امید استقلال را دارد و در ابتدای لیگ برتر دهم دستیار محمدرضا کربکندی در تیم فوتبال راه آهن شهرری بود نیز به عنوان سرمربی تیم فوتبال رعدپویان انتخاب شد.

تیم فوتبال رعدپویان قرار است در لیگ آسیا ویژن تهران حضور داشته باشد. مسعود جانی مدیرعامل این تیم است.