سخنرانی احمدی نژاد و اوباما در سازمان ملل طی یک روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی می کند.

این در حالی است که صدها تن از رهبران و دولتمردان جهان برای حضور در شصت و پنجمین نشست سالانه سازمان ملل متحد به مقر این سازمان در نیویورک آمده اند تا درباره آخرین تحولات جهان با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند.

طبق برنامه این دوره قرار است احمدی نژاد و اوباما در روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنند. کاخ سفید اعلام کرده که اوباما در سخنرانی خود قصد دارد درباره روابط ایران و غرب نیز اظهار نظر کند.

بر این اساس محور سخنان اوباما باز بودن درهای غرب بر روی ایران درباره موضوع هسته ای و لزوم همکاری ایران با غرب برای حل و فصل اختلافات بر سر فعالیتهای هسته ای این کشور خواهد بود.

آمریکا و همپیمانان غربی اش مدعی هستند که ایران به دنبال اهداف نظامی در برنامه هسته ای خود است و این ادعا در حالی مطرح می شود که ایران بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده و بازرسیهای آژانس نیز صحت این موضع را تایید کرده است.