وزارت دادگستری در انتظار افزایش اختیارات است

مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت طرح افزایش اختیارات وزات دادگستری اظهار داشت: اصل 160 قانون اساسی چگونگی انتخاب وزیر دادگستری را پیش‌بینی و وظایف او را مشخص کرده است.

وی افزود: وزیر دادگستری مطابق اصل 160 قانون اساسی مسئول تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است. همچنین اگر رئیس قوه قضائیه بخواهد می‌تواند مسئولیت و اختیارات اداری، مالی و نیز استخدامی کارکنان قوه قضائیه را غیر از قضات، به وزیر دادگستری تفویض کند که در این صورت وزیر دادگستری دارای همان وظایف و اختیاراتی است که در قوانین برای سایر وزرا پیش‌بینی شده است.



بختیاری گفت: در دوران مسئولیت آیت‌الله یزدی بر مسند رئیس دستگاه قضا، وزیر دادگستری اختیارات اداری و مالی و استخدامی کارکنان قضایی را بر عهده داشت، اما در دوره آیت‌الله شاهرودی و آیت‌الله لاریجانی این مسئولیت تفیض نشد که البته بر اساس قانون از حقوق رئیس قوه قضائیه محسوب می شود.

وزیر دادگستری افزود: هم اکنون طرحی توسط نمایندگان مجلس تهیه شده که مربوط به تبیین وظایف وزیر دادگستری است.

جانبازان شیمیایی سند مظلومیت هشت سال دفاع مقدس هستند

وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به اهمیت گرامی داشت هفته دفاع مقدس گفت: گرامیداشت هفته دفاع مقدس وقتی تبیین و نهادینه می شود که مردم ایران ببینند که توانسته ایم حقوق قانونی خود را از متجاوزان به خاک کشور بگیریم.

وی با بیان اینکه بیش از هزاران جانباز شیمیایی هنوز از تاثیرات گازهای خردل جنگ تحمیلی رنج می برند اظهار داشت: جانبازان شیمیایی سند مظلومیت ایران در هشت سال دفاع مقدس هستند که بر همین اساس دولت احقاق حقوق از دست رفته قربانیان سلاحهای شیمیایی را از کشورهای فروشنده سلاحهای شیمیایی به رژیم بعث و کشور عراق در دستور کار خود قرار داده است.