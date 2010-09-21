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۳۰ شهریور ۱۳۸۹، ۲۱:۲۲

باراک:

هرگونه توافق صلح باید خواسته های اسرائیل را در نظر بگیرد

هرگونه توافق صلح باید خواسته های اسرائیل را در نظر بگیرد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که توافق سازش با تشکیلات خودگردان باید خواسته های این رژیم را شامل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "ایهود باراک" در دیدار با "هیلاری کلینتون" وزیر امور  خارجه آمریکا مدعی شد که رژیم صهیونیستی خواهان صلح با تشکیلات خودگردان است، اما این صلح باید بر اساس خواسته های این رژیم باشد.

وی در ادامه از آمریکا خواست که در راستای تشکیل کشوری یهودی در سرزمینهای اشغالی گام برداشته و از شکل گیری ارتشی یهودی در خاورمیانه حمایت کند.
 
باراک همچنین در گفتگو با شبکه فاکس نیوز آمریکا در تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای و بدبین کردن آنها به برنامه هسته ای صلح آمیز ایران مدعی شد که دولت ایران به دنبال اهداف نظامی در برنامه هسته ای خود است.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه و در ادامه تهدیدهای پوچ صهیونیستها علیه ایران، مدعی شد که اگر تحریمها بر ضد این کشور کارساز نباشد، تل آویو برنامه هایی را برای مقابله با برنامه هسته ای ایران اجرا خواهد کرد.

باراک بدون اشاره به زرادخانه هسته ای مخوف رژیم اشغالگر قدس، وجود یک ایران هسته ای را به زعم خود پایان تلاشهای صورت گرفته برای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای دانست.
کد مطلب 1156095

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