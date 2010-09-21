  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۳۰ شهریور ۱۳۸۹، ۲۰:۴۱

صفری :

همکاری اقتصادی ایران و چین مکمل یکدیگر است

همکاری اقتصادی ایران و چین مکمل یکدیگر است

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: "مهدی صفری"سفیر ایران در چین گفت که تهران و پکن می توانند در بسیاری از حوزه های اقتصادی مکمل فعالیت های یکدیگر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا) صفری افزود: پتانسیل همکاری های چین و ایران بسیار بالاست.

سفیر ایران ادامه داد: پیشینه رابطه ایران و چین به بیش از دو هزار سال قبل می رسد که دو ملت به کمک راه ابریشم با یکدیگر آشنا شده اند".

معاون سابق وزیر خارجه کشورمان گفت که ایران و چین در حال حاضر روابط مناسبی در بسیاری از زمینه ها دارند ، اما او تلاش می کند این روابط را گسترش دهد.

صفری حوزه انرژی را اولویت اصلی همکاری دو کشور دانست ولی پیشنهاد داد که همکاری در زمینه گردشگری برای تبادل فرهنگی بیشتر میان مردم دو کشور افزایش یابد .

وی اظهار امیدواری کرد که حجم مبادلات تجاری دو کشور در آینده نزدیک به 50 میلیارد دلار برسد.حجم مبادلات تجاری ایران و چین در حال حاضر 30 میلیارد دلار است.

کد مطلب 1156099

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها