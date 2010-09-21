همکاری اقتصادی ایران و چین مکمل یکدیگر است

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا) صفری افزود: پتانسیل همکاری های چین و ایران بسیار بالاست.

سفیر ایران ادامه داد: پیشینه رابطه ایران و چین به بیش از دو هزار سال قبل می رسد که دو ملت به کمک راه ابریشم با یکدیگر آشنا شده اند".

معاون سابق وزیر خارجه کشورمان گفت که ایران و چین در حال حاضر روابط مناسبی در بسیاری از زمینه ها دارند ، اما او تلاش می کند این روابط را گسترش دهد.

صفری حوزه انرژی را اولویت اصلی همکاری دو کشور دانست ولی پیشنهاد داد که همکاری در زمینه گردشگری برای تبادل فرهنگی بیشتر میان مردم دو کشور افزایش یابد .

وی اظهار امیدواری کرد که حجم مبادلات تجاری دو کشور در آینده نزدیک به 50 میلیارد دلار برسد.حجم مبادلات تجاری ایران و چین در حال حاضر 30 میلیارد دلار است.