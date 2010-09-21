هزاره سوم را هزاره استقرار عدالت قرار دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه در نشست سران اهداف توسعه هزاره که در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد به تشریح دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی اظهار داشت: آرزوی تاریخی بشر رسیدن به زندگی سعادتمند سرشار از زیبایی، آرامش، دوستی و کمال معنوی و انسانی بوده است.

احمدی نژاد افزود: چند هزار سال تجربه تلخ و شیرین از یکسو و فرصتهای فراوان برای ساختن آینده روشن و متناسب با شان حقیقی انسان که برترین مخلوق خدا و شایسته کرامت است از سوی دیگر پیش روی ما قرار دارد.

وی با بیان اینکه مهمترین مشکل هزاره های قبل ناشی از اندیشه های غیرانسانی و ناپاک و مدیریتهای ناعادلانه و ضد بشری بوده است گفت: مدیریت غیردموکراتیک و ناعادلانه در ارکان تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی بین المللی ریشه اکثر گرفتاریهای است که بشریت امروزه با آن مواجه است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه زیاده خواهی سرمایه داری لیبرال و شرکتهای چند ملیتی به بهای رنج زنان و مردان و کودکان بیشمار در بسیاری از کشورها تمام شده است و حتی دهه اول هزاره نیز علیرغم اینکه مجمع عمومی به دهه صلح نام گذاری شد جهان سرشار از جنگ، ‌اشغال و آوارگی، فقر و فضای تهدید شد گفت: اصلاح اساسی این سیستم غیر دموکراتیک و ناعادلانه به یک سیستم باز و منصفانه یک ضرورت است.

وی تصریح کرد: جهان نیازمند نظمی فراگیر و البته انسانی است تا در پرتو آن، حقوق همگان تامین و امنیت صلح پایدار برقرار شود. نظم نوین نیازمند دو عامل است. اندیشه و مبانی نظری و ساختار و شیوه مدیریت که عاملی تعیین کننده در چگونگی شکل گیری و کارکرد نظم جدید خواهد بود.

احمدی نژاد با بیان اینکه باور من این است که در هزاره جدید باید به اندیشه الهی و به خویشتن حقیقی انسان که هدف از خلقت است و به مدیریت صالح و عادل برگردیم گفت: اندیشه الهی که بر حقیقت کمال جو و عدالت طلب انسان و جهان بینی توحیدی استوار است در حقیقت همان اندیشه آسمانی و پاک و شکوفاکننده همه استعداد های الهی انسانی است.

وی خاطرنشان کرد: همکاران از آنجا که این آرمان بزرگ تنها با مشارکت فعال مستمر همه ملت ها و دولت ها دست یافتنی است با پیشنهاد نامگذاری دهه دوم به دهه مدیریت مشترک جهان از سوی سازمان ملل، از همه روسا، اندیشمندان و مصلحان جهانی می خواهم که با هم فکری و هم دلی در جهت برنامه ریزی عملی برای تحقق این هدف عالی از هیچ کوششی دریغ نورزند.

رئیس جمهور با تاکید براینکه بدون تردید این مقدمه همان آینده روشن بشر است که وعده خدا، انبیا، پاکان و صالحان است و با ظهور موعود و همراه عیسی مسیح (ع) محقق خواهد شد گفت: بیاییم همه با هم هزاره سوم را هزاره ظهور همه خوبیها و زیبایی ها و استقرار عدالت قرار دهیم و با پایه گذاری همزیستی شیرین انسانی در سراسر جهان، خداوند را از خود خوشنود سازیم.