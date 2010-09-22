۳۱ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۱۹

جام جهانی جودو - قزاقستان/

جامانده‌های گوانگجو به تاشکند می‌روند/ نخستین محک میراسماعیلی پس از دو سال

تیم ملی جودو با ترکیبی از نفرات بازنده در رقابتهای انتخابی برای حضور در رقابتهای جام جهانی عصر امروز به قزاقستان اعزام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی جودو طی روزهای سوم و چهارم شهریورماه به میزبانی قزاقستان در تاشکند برگزار می‌شود و تیم ملی ایران با ترکیبی از نفراتی که قرار نیست راهی بازیهای آسیایی گوانگجو شوند در این دوره از مسابقات به میدان می رود.

در میان اسامی تیم اعزامی تنها آرش میراسماعیلی حضور دارد که پس از نزدیک به دو سال دوری از تیم ملی به ترکیب تیم بازگشته و خود را برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو محک خواهد زد.

جام جهانی قزاقستان از سری رقابتهای کسب امتیاز ورودی  المپیک است و می تواند تنها سود آن برای نفرات اعزامی ارتقاء در رنکنیگ فدراسیون جهانی باشد.

این تیم با نفراتی چون قنبرعلی قنبری در  وزن 60- کیلوگرم ، آرش میراسماعیلی در وزن  66- کیلو گرم ، ذکریا مرادی در وزن  73 -کیلوگرم ، حامد ملک محمدی در وزن 81- کیلوگرم، مسعود جلیلوند در وزن 90- کیلوگرم و مسعود حسن زاده در وزن 100+ کیلوگرم راهی قزاقستان می شود.

امیر سرباز به عنوان مربی و رضا مدنی به عنوان سرپرست، تیم را همراهی خواهند کرد و ناصر قره گوزلو نماینده داوری کشورمان است.

