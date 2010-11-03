به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، فقدان پایانه مسافربری بین شهری در شهرستان دماوند همچنان یکی از کمبودهای اساسی این دیار محسوب می شود و مکان معین شده فعلی در گیلاوند به هیچ عنوان در شان این مردم نیست.

البته طرح پایانه مسافربری بین شهری دماوند در اراضی بخشهای ورودی این شهر تا حدود 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اما پروژه مذکور طی پنج سال گذشته همچنان در همان میزان درصد یاد شده متوقف مانده است و این روزها گردن کج تابلوی زرد رنگ و پوسیده این پروژه خبر از نیازی اساسی اما فراموش شده می دهد.

فقدان پایانه مسافربری و گلایه های دماوندیها

یکی از شهروندان اهل دماوند با گلایه از محل فعلی شبه پایانه مسافربری دماوند گفت: متاسفانه پایانه مسافربری بین شهری دماوند از شرایط نامناسبی برخوردار است و به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز ساکنین نیست.

وی ادامه داد: معمولا در یک پایانه مسافربری امکانات مناسبی نظیر رستوران، محل انتظار مسافران، سرویسهای بهداشتی و دفاتر تشکیلاتی وجود دارد اما حتی نمی توان محل استقرار خودروهای بین شهری دماوند را پایانه نامید.

بانوی خانه دار ساکن شهر دماوند نیز مکان فعلی استقرار خودروهای بین شهری دماوند را مناسب ندانست و گفت: محل فعلی پایانه مسافربری شهر دماوند در کنار جاده ای خطرناک قرار گرفته است.

وی بیان داشت: اگر در زمان انتظار مسافران حادثه ای مشابه آنچه که سال گذشته در جاده اصلی این شهرستان رخ داد به وقوع بپیوندد با توجه به حجم مسافران مستقر در این محل همواره احتمال بروز یک فاجعه در مکان یاد شده وجود دارد.

یکی از رانندگان مسیر دماوند - تهران به خبرنگار مهر گفت: در پایانه های سایر نقاط، اماکنی برای استراحت رانندگان در انتظار رسیدن نوبت وجود دارد اما رانندگان این مسیر یا در داخل اتومبیلهای خود و یا روی چمن کنار پارک به استراحت می پردازند که این کاستی علاوه بر تخریب فضای سبز، صحنه ناخوشایندی را بوجود می آورد.

وی ادامه داد: علاوه بر مشکلات مذکور برخی مواقع حضور اتوبوسهای مسافربری برای اتومبیلهای در حال گذر خیابانهای حاشیه ای محل استقرار خودروهای عمومی، سد معبر شده و کار عبور و مرور را با دشواری مواجه می سازد.

محل استقرار خودروهای عمومی دماوند خطرساز است

دانشجویی ساکن تهران و مشغول به تحصیل در دانشگاه دماوند نیز گفت: به هنگام عصر و زمان تعطیلی دانشگاه بخش عظیمی از دانشجویان قصد عزیمت به تهران یا مناطق بین راهی پایتخت را دارند.

وی بیان داشت: این تجمع دانشجویان و برخی اهالی در کنار خیابانی که به عنوان محل استقرار خودروهای عمومی بین شهری در نظر گرفته شده می تواند آبستن بروز حوادثی دلخراش باشد زیرا بخشی از جمعیت در حال انتظار به سمت جاده اصلی نیز کشیده می شود.

این جوان دانشجو با اشاره به افزایش مراکز علمی شهرستان دماوند افزود: با توجه به اخبارهای درج شده در منابع خبری مختلف مربوط به شهرستان دماوند در آینده ای نه چندان دور این دیار شاهد حضور گسترده مراکز علمی و دانشجویان خواهد بود.

وی ادامه داد: علاوه بر مراکز دانشگاهی طرحهای مسکن مهر دماوند که پیشرفت فیزیکی آن به صورت روزانه قابل رویت است نیز بر بار جمعیتی این شهرستان خواهد افزود و محل فعلی استقرار خودروهای عمومی در شان این مردم و پاسخگوی نیاز اهالی نخواهد بود.

کبود اعتبارات و توقف پنج ساله پایانه مسافربری

معاون فرماندار شهرستان دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: در نشستی که دیروز با حضور مسئولان تعاونی مینی بوسرانی شهرستان دماوند برگزار شد موضوع پایانه مسافربری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سعید میرزایی فر از آماده بودن زمین پایانه مسافربری دماوند خبر داد و گفت: اراضی این پایانه آماده است و پیشنهاد استقرار و تحویل این زمین با شرایط کنونی برای خدمات رسانی مناسبتر به مردم از سوی فرمانداری به مسئولان تعاونی مینی بوسرانی ارائه شده است.

این مسئول خواستار ایجاد امکانات اولیه از سوی شهرداری دماوند شد و خاطرنشان کرد: فرمانداری دماوند علاوه بر این پیشنهاد خواستار ایجاد امکانات اولیه نظیر احداث ساختمان دفتری، سرویسهای بهداشتی، آسفالت ریزی در محوطه خاکی، توجیه رانندگان خطوط تاکسی برای انتقال مردم داخل شهر به این پایانه و غیره از سوی شهرداری شده است.

وی مکان فعلی استقرار خودروهای عمومی در گیلاوند را نامناسب ارزیابی کرد و افزود: پارک خودروهای در انتظار مسافر، عبور و مرور ساکنین برخی محلات گیلاوند را دچار اختلال کرده است.

میرزایی فر ادامه داد: از دیگر مشکلاتی که در این خصوص می توان بدان اشاره کرد تجمع دانشجویان و اهالی منتظر در کنار جاده ای خطرناک است که این امر ضمن ایجاد خطرات جانی موجبات بروز یک ناهنجاری بصری و نازیبایی شهری را نیز فراهم می آورد.

معاون فرماندار شهرستان دماوند از توقف پنج ساله طرح پایانه مسافربری دماوند خبر داد و گفت: پایانه مسافربری دماوند تا مراحلی از کار عمرانی خود را گذراند اما طرح مذکور طی پنج سال گذشته و به جهت کمبود اعتبارات شهرداری متوقف مانده است.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.