مشکل ترافیک مناطق مختلف بخش مرکزی تهران رفع می شود

محمدرضا میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بومهن اظهار داشت: دو کمربندی جنوبی و شمالی بومهن پروژه هایی پر اهمیت جهت رفاه حال مسافران گذری، اهالی محلی و تکمیل طرح آزادراه تهران - پردیس محسوب می شوند.

این مسئول پیرامون طرح کمربندی جنوبی بومهن خاطرنشان کرد: با بازدیدهای انجام شده از محل پل در حال احداث بر روی رودخانه "سیاهرود" مقرر شد تا شهرداری عملیات زیرسازی بلوار "کامیون داران" به سمت پل مذکور را به انجام رسانده تا با اعتباری اختصاصی از سوی استانداری و فرمانداری به میزان 500 میلیون تومان مسیر یاد شده آسفالت ریزی شود.

وی با بیان اینکه تا یکسال آینده کمربندی بومهن تکمیل خواهد شد، افزود: برای رفاه حال مردم در ایام نوروز و تا آماده شدن پل اصلی به طور موقت از معبر سنگی کوچک موجود در منطقه استفاده خواهد شد اما ظرف یکسال آینده طرح کمربندی جنوبی بومهن مراحل تکمیلی خود را به پایان خواهد رساند.

میرمحمدی پیرامون طرح کمربندی بومهن از سمت شمال نیز عنوان کرد: طرح کمربندی بومهن از سمت شمال نیز از شرایط محیطی مناسبی برخوردار است و امر جابجایی مسافران جاده هراز در صورت احداث این مسیر با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت.

معاون فنی عمرانی فرماندار تهران سه سال آینده را زمان بهره برداری از طرح کمربندی شمالی بومهن دانست و گفت: در حال حاضر اعتبار مالی مناسبی جهت آغاز طرحهای مطالعاتی کمربندی بومهن از شمال در اختیار شهرداری بومهن قرار خواهد گرفته و می توان تا سه سال آینده شاهد بهره برداری از این طرح پراهمیت بود.

این مسئول با اشاره به وجود معارض در مسیر طرح شمالی کمربندی بومهن اظهار داشت: اراضی مسیر این پروژه دارای معارضانی است که شهرداری می تواند از طریق انجام توافقات، مشکل مذکور را مرتفع سازد.

وی ترافیک جاده های مناطق شمال شرق استان تهران را از دغدغه های مردم و مسئولان دانست و افزود: یکی از معضلات اصلی بسیاری از مردم ساکن در شهرهای مختلف شمال شرق استان تهران و مسافران گذری به سوی شمال کشور وجود ترافیکی سنگین است.

محمدرضا میرمحمدی بیان داشت: اما با راه اندازی کمربند جنوبی بومهن تا یک سال و شمالی ظرف سه سال آینده معضلی بنام ترافیک در نواحی مذکور وجود نخواهد داشت و مردم با آسودگی بیشتری می توانند از مسافرت خود لذت ببرند.

شهر 40 هزار نفری بومهن در شمال شرق استان تهران و در مسیر جاده آبعلی واقع است که در جوار آن شهرهایی مانند پردیس و رودهن دیده میش ود.

این منطقه از سال 1375 با احداث شهرداری به عنوان شهری متشکل از چند روستای مختلف بوجود آمد و در آن اقشار مختلفی از اقوام گوناگون کشور زندگی می کنند.