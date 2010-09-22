به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده در نشست خبری پیش از دیدار روز چهارشنبه تیمش برابر پوهانگ در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران کره ای در خصوص اینکه آیا از اطلاعات قطبی پیش از دیدار با پوهانگ استفاده کرده اید؟ گفت: متاسفانه نتوانستیم از اطلاعات قطبی استفاده کنیم، نمی دانم چرا این اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه پیش از این به همراه تیم ملی به کشور کره سفر کرده بود و شناخت خوبی از وضعیت این کشور دارد، افزود: پوهانگ سال گذشته قهرمان آسیا شده است و تجربه خوبی و افتخارات بالایی در آسیا دارد. ما در این بازی برگشت که نیمه دوم مسابقه دو تیم هم محسوب می‌‍شود به موفقیت فکر می‌کنیم و بسیار امیدواریم بتوانیم با کسب نتیجه دلخواه به مرحله بعد صعود کنیم.

سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه همه بازیکنانش از نظر روحی، فنی و آمادگی بدنی در شرایط خوبی قرار داشته و مصدومیت فرشید طالبی هم برطرف شده، خاطرنشان کرد: هدفمان این است که مسیرمان را در لیگ قهرمانان آسیا ادامه دهیم.

وی اضافه کرد: شناخت کاملی از تیم پوهانگ دارم و بازی‌های این تیم در لیگ کره را دیده ام اما آن مسابقات بیانگر قدرت واقعی پوهانگ نبوده و قطعا نتیجه تنها در زمین مسابقه مشخص می‌شود.

منصور ابراهیم زاده در نشست خبری دیدار با پوهانگ در کره جنوبی

ابراهیم زاده در پاسخ به این سوال که از امکانات هتل محل استقرارتان در شهر پوهانگ رضایت دارید؟، اظهار داشت: من تنها به مسائل فنی فکر می‌کنم و سعی می‌کنم با آرامش کار تیم را ادامه دهم. البته طبق قوانین AFC باید هتل محل استقرار تیم‌ها از امکاناتی همچون سونا و استخر و سالن بدنسازی برخوردار باشد که این هتل برخلاف قوانین AFC چنین امکاناتی نداشت اما با تلاش مسئولان توانستیم برای رفع این مشکل از امکانات داخل شهر پوهانگ استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه اکثر بازیکنانش ملی پوش بوده و به سفرهای طولانی عادت دارند، افزود: البته طبق مسائل علمی برای اینکه بدن بازیکنان با شرایط جدید کاملا تطبیق پیدا کند باید برای هر یک ساعت اختلاف زمان، یک روز بدن استراحت کند، به همین دلیل چند روز زودتر به کره آمدیم. البته وقتی ادعای حرفه‌ای شدن داریم، باید آمادگی بازی در همه جای دنیا را داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با تبریک عید شکرگذاری به کره‌ای‌ها در مورد تقویم برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تاکید کرد: بارهای گفته ام توقیم بازی‌های لیگ باید با تقویم‌های آسیا یا اروپا هماهنگ باشد. در حال حاضر بسیاری از تیم‌های غرب آسیا بعد از صعود به مراحل پایانی لیگ قهرمانان آسیا از نظر کادر مدیریت، فنی و بازیکنان دچار تغییرات زیادی می‌شوند و این مسئله در نتیجه گیری آنها در مراحل بعدی تاثیر منفی می‌گذارد.

وی با بیان اینکه تقویم فوتبال ایران با تقویم فوتبال اروپا تقریبا یکسان است، اضافه کرد: برخلاف ایران و کشورهای غرب آسیا، تیم‌های شرق آسیا مسابقات خود را بر اساس تقویم ACL برگزار می‌کنند و به همین دلیل در سال‌های اخیر موفق‌تر از تیم‌های غرب آسیا در لیگ قهرمانان آسیا بوده اند.

ابراهیم زاده در پایان گفت: قطعا روز چهارشنبه تیم پوهانگ با ترکیب و عملکرد بسیار متفاوتی نسبت به دیدار رفت برابر ذوب آهن به میدان می‌آید اما ما خودمان را برای شرایط سخت آماده کرده ایم.

دیدار تیم‌های فوتبال پوهانگ استیلرز کره جنوبی - ذوب آهن اصفهان در دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 15 چهارشنبه با قضاوت "بنجامین ویلیامز" استرالیایی در ورزشگاه استیل یارد شهر پوهانگ برگزار می شود. دیدار رفت دو تیم با برتری 2 بریک نماینده کشورمان به اتمام رسید.