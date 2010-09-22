۳۱ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۱۲

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌‌مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با دیدار تیم‌های پوهانگ کره جنوبی و ذوب آهن اصفهان و برگزاری مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در ترکیه از مهمترین‌ رویدادهای ‌ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه سی یکم شهریورماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم شوال سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم سپتامبر 2010 میلادی.

- پنجمین روز از هفتاد و هشتمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان با حضور نمایندگان کشورمان در شهر آنتالیای ترکیه پیگیری می‌شود.

- دیدارهای دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا امروز طبق برنامه زیر برگزاری می‌شود:
*  پوهانگ استیلرز کره جنوبی - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه استیل یارد
* الشباب عربستان - جئونبوک موتورز کره جنوبی
* سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی
* الغرافه قطر - الهلال عربستان

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام AFC امروز با برگزاری دیدار تیم‌‎های کاظمه کویت و الاتحاد سوریه به پایان می‌رسد.

- مسابقات تنیس بین‎المللی فیوچرز امروز هم در مجموعه ورزشی انقلاب تهران پیگیری می‌شود.

- جلسه هماهنگی لیگ دسته اول کشتی باشگاه های کشور امروز در محل فدراسیون کشتی برگزار می‌شود.

- مرحله نهایی اردوی تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا امروز در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود.

