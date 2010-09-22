تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه سی یکم شهریورماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم شوال سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم سپتامبر 2010 میلادی.
- پنجمین روز از هفتاد و هشتمین دوره رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جهان با حضور نمایندگان کشورمان در شهر آنتالیای ترکیه پیگیری میشود.
- دیدارهای دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا امروز طبق برنامه زیر برگزاری میشود:
* پوهانگ استیلرز کره جنوبی - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه استیل یارد
* الشباب عربستان - جئونبوک موتورز کره جنوبی
* سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی
* الغرافه قطر - الهلال عربستان
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام AFC امروز با برگزاری دیدار تیمهای کاظمه کویت و الاتحاد سوریه به پایان میرسد.
- مسابقات تنیس بینالمللی فیوچرز امروز هم در مجموعه ورزشی انقلاب تهران پیگیری میشود.
- جلسه هماهنگی لیگ دسته اول کشتی باشگاه های کشور امروز در محل فدراسیون کشتی برگزار میشود.
- مرحله نهایی اردوی تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا امروز در کمپ تیمهای ملی آغاز میشود.
نظر شما