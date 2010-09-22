تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه سی یکم شهریورماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم شوال سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم سپتامبر 2010 میلادی.

- پنجمین روز از هفتاد و هشتمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان با حضور نمایندگان کشورمان در شهر آنتالیای ترکیه پیگیری می‌شود.

- دیدارهای دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا امروز طبق برنامه زیر برگزاری می‌شود:

* پوهانگ استیلرز کره جنوبی - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه استیل یارد

* الشباب عربستان - جئونبوک موتورز کره جنوبی

* سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی

* الغرافه قطر - الهلال عربستان

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام AFC امروز با برگزاری دیدار تیم‌‎های کاظمه کویت و الاتحاد سوریه به پایان می‌رسد.

- مسابقات تنیس بین‎المللی فیوچرز امروز هم در مجموعه ورزشی انقلاب تهران پیگیری می‌شود.

- جلسه هماهنگی لیگ دسته اول کشتی باشگاه های کشور امروز در محل فدراسیون کشتی برگزار می‌شود.

- مرحله نهایی اردوی تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا امروز در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود.