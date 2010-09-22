ایرانیان مقیم خارج سرمایه های کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان صیفی سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری قزاقستان روز سه شنبه با ایرانیان مقیم آلماتی دیدار کرد.

وی در این ملاقات که جمع کثیری از تجار و اتباع ایرانی حضور داشتند طی سخنانی از ایرانیان فعال در عرصه های مختلف در خارج کشور به عنوان یکی از سرمایه های کشور یاد کرد.

سفیر ایران با اشاره به روابط خوب دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در سطوح مختلف، این روابط حسنه را ناشی از عزم و اراده روسای جمهور دو کشور اعلام کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به دیدارهای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در حاشیه اجلاس سیکا، در استانبول و تبادل هیات های مختلف، برگزاری یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور، تشکیل شورای مشترک تجاری، برقراری پرواز مستقیم در مسیر تهران-آلماتی-تهران را از جمله اقداماتی برشمرد که طی چند ماه اخیر انجام و به نتیجه رسیده است.

صیفی در جمع هموطنان ایرانی اعلام کرد درب سفارت جمهوری اسلامی ایران و اتاق اینجانب بصورت مدام به روی تمامی هموطنان باز است و برای اینکه تلاش های شما عزیزان قرین با موفقیت باشد نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری قزاقستان و شخص اینجانب از هیچگونه مساعدتی دریغ نخواهیم کرد.

در پایان این نشست صمیمی که حدود 3 ساعت بطول انجامید سفیر جمهوری اسلامی ایران به سئوالات مختلف ایرانیان مقیم پاسخ داد.