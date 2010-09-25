روحانیون کاروانهای حج آموزش کنترل استرس و اضطراب می بینند

حجت الاسلام حمید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال جاری برای اولین بار آموزش مجازی مناسک حج برای زائران ایرانی انجام می شود گفت: به دلیل دسترسی محدود و پایین بودن سرعت اینترنت در کشور تحقق این طرح بسیار مشکل است ولی تا کنون بیش از 200 نفر از زائران جوان آموزشهای حج را در فضای مجازی آموزش می بینند.

وی افزود: بیشترین متقاضیان آموزشهای مناسک حج در فضای مجازی را زائران جوان تشکیل می دهند که بر اساس آمارها روزانه 35 نفر به صورت آن لاین از کلاسهای آموزشی بعثه استفاده می کنند.

احمدی در مورد جدید ترین آموزشهای حوزه بعثه مقام معظم رهبری ویژه زائران بیت الله الحرام گفت: گرمای هوا، تراکم جمعیت و تعدد انجام واجبات و مستحبات و تندخویی عربها موجب استرس و اضطراب حجاج در ابتدای ورود به مکه و مدینه می شود که بدین منظور از سال جاری روحانیون کاروانها آموزشهای مدیریت اضطراب و کنترل استرس زائران را فرا می گیرند.

وی گفت: این آموزشها از سال آینده برای تمامی حجاج اجرا می شود.

معاون آموزش بعثه مقام معظم رهبری در پاسخ به این پرسش که آیا بعثه برنامه ای برای آموزشهای حج به صورت سه بعدی دارد گفت: تولید نرم افزارهای آموزشی حج به صورت سه بعدی در دستور کار معاونت آموزشی قرار گرفته که هم اکنون در حال مطالعه است.

احمدی در مورد اهمیت آموزشهای قبل از اعزام به حج گفت: حتی افرادی که در سالهای قبل به حج مشرف شده اند باید آموزش مجدد ببینند زیرا برخی از استفتاعات مراجع در مورد برگزاری مناسک حج براساس مقتضیات روز تغییر کرده و همچنین عربستان هر سال در برگزاری مراسم حج تغییراتی انجام می دهد.