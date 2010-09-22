رسول ملک فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: البته به این تعداد چند نفر دیگر نیز اضافه شده اند که این افراد باید طبق نامه ای رسمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شوند و در آنجا بحث تأیید حکم ریاست آنها مطرح شود.

مشاور وزیر علوم و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم گفت: این موضوع در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می گیرد و با تأیید شورا حکم ریاست صادر خواهد شد.

مهلت وزیر علوم برای معرفی سرپرستان دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی

معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان مهلت وزیر علوم برای معرفی سرپرستان دانشگاهها به شورا گفت: وزیر علوم برای پیشنهاد مسئولان دانشگاهها به شورا مهلتی سه ماهه دارد تا با تایید نفرات معرفی شده حکم ریاست برای آنها صادر شود.



بابک نگاهداری افزود: وقتی افراد به عنوان سرپرست یک دانشگاه منصوب می شوند جهت اخذ رأی اعتماد از سوی وزیر علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می شوند.

وی اظهار داشت: شورا جهت بررسی احراز صلاحیت آنها برای کسب حکم ریاست دانشگاه بررسی های لازم را انجام می دهد و در صورت صلاحدید رأی اعتماد می دهد تا حکم این افراد از حالت سرپرستی به ریاست تغییر یابد.

معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مهلت قانونی وزارت علوم برای معرفی سرپرستان دانشگاهها به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طبق آئین نامه مهلت وزارت علوم 3 ماه است اما این مهلت برای یک دوره 3 ماهه دیگر نیز در صورت ضرورت قابل تمدید است.

