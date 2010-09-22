رئال مادرید صدرنشین شد/ نخستین پیروزی اوساسونا بدون بازیکنان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید سه شنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در یک دیدار پربرخورد مقابل اسپانیول با سه گل به برتری رسید.

کریستیانو رونالدو (28- پنالتی)، گونزالو هیگواین (79) و کریم بنزما (88) گل های رئال مادرید رابه ثمر رساندند. پپه از رئال در دقیقه 60 از زمین اخراج شد و گالان و فلورین از اسپانیول به ترتیب در دقایق 63 و 89 از سوی داور از زمین اخراج شدند.

تیم فوتبال اوساسونا در زمین خود با نتیجه 3 بر یک مقابل رئال سوسیه داد به پیروزی رسید. والتر پاندیانی (38)، کاموناس (43) و آراندا (74) گل های اواسونا را در این دیدار به ثمر رساندند. این نخستین پیروزی اوساسونا پس از گذشته چهار هفته بود. جواد نکونام و مسعود شجاعی برای دومین هفته متوالی در ترکیب اوساسونا حضور نداشتند.

در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته تیم فوتبال آتلتیک بیلبائو با سه گل لوپز (44)، دومینگوئز (62 - پنالتی) و پرز (90) مقابل مایورکا پیروز شد.

این رقابت ها امروز و فردا طبق برنامه زیر پیگیری می شود:



چهارشنبه 31/6/1389

* آلمریا - لوانته

* بارسلونا - اسپورتینگ گیخون

* زاراگوزا - هرکولس

* والنسیا - آتلتیکومادرید

پنج شنبه 1/7/1389

* ختافه - مالاگا

* ویارئال - دپورتیوو لاکرونا

* سویا - راسینگ سانتاندر

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 10 امتیاز- یک بازی بیشتر

2- والنسیا 9 امتیاز

3- سویا 7 امتیاز

4- آتلتیک بیلبائو 7 امتیاز - یک بازی بیشتر

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18- آلمریا 2 امتیاز

19- زاراگوزا یک امتیاز

20- لوانته بدون امتیاز