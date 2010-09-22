اسرائیل باید توقف شهرک سازی را تمدید کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیته چهارجانبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نشست برگزار کرد.

اعضای این کمیته که متشکل از آمریکا، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا است پس از پایان نشست خود در بیانیه ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی باید توقف شهرک سازی در کرانه باختری را تمدید کند.

در این بیانیه آمده است: اقدامات یکجانبه طرف های فلسطینی و اسرائیلی به ویژه شهرک سازی نباید بر نتایج مذاکرات سازش پیشی بگیرد و آن را تحت تاثیر قرار دهد و جامعه بین الملل هرگز این اقدامات را به رسمیت نخواهد شناخت.

در بخش دیگر بیانیه از طرف های اسرائیلی و فلسطینی خواسته شده است که شرایط ادامه مذاکرات را فراهم کنند.

کمیته چهارجانبه همچنین اعلام کرد که صلح در خاورمیانه تنها زمانی عادلانه و پایدار خواهد بود که توافقنامه صلح شامل صلح میان رژیم صهیونیستی با سوریه و لبنان باشد.

در پایان بیانیه بر آزادی "گلعاد شالیت" نظامی صهیونیستی توسط مبارزان فلسطینی و اتخاذ اقدامات لازم برای رشد اقتصاد فلسطین تاکید شده است.

مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی از دوم سپتامبر (11 شهریور) آغاز و تاکنون سه دور از این مذاکرات در واشنگتن، شرم الشیخ و قدس برگزار شده است.