رکورد تولید گندم در استان زنجان شکسته شد

محمد رضا نهاوندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه نیاز سالانه گندم استان زنجان 200 هزار تن است افزود: تولید گندم طی سالجاری در استان زنجان بیش از نیاز استان بوده و این استان آمادگی صادرات این محصول را به خارج از کشور دارد.

وی ادامه داد: روند افزایشی تولید این محصول در استان به طور جدی پیگیری شده و در حال حاضر در اوج تولید گندم در تاریخ کشاورزی استان زنجان قرار گرفته ایم.

نهاوندی پور افزود: با تولید 450 هزارتن گندم رکورد تولید گندم در تاریخ کشاورزی استان زنجان خود کفایی در تولید محصول گندم و عدم وابستگی در این محصول به یک هدف استراتژیک مد نظر همه دولتها بوده و نیل به این مهم یک موفقیت بزرگ تلقی می شود .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: از سویی پیشرفت در هر زمینه ای مرهون پیشرفت در بخش کشاورزی و شاه بیت تولیدات کشاورزی گندم است.

نهاوندی پور با اشاره به سطح زیر کشت 24هزار و 700 هکتاری گندم آبی و 29 هزار 720 هکتار گندم دیم، عملکرد این روشها را به ترتیب 4300 و 1150 کیلوگرم در هکتار اعلام کرد و گفت: میزان تولید گندم آبی در استان زنجان 342 هزار تن و این رقم در خصوص گندم دیم 108 هزار تن است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان همچنین بیشترین رقم ثبت شده در تولید گندم استان زنجان در هفت سال اخیر را سال1385 با تولید 400 هزار تن گندم دانست و افزود: در سال زراعی جاری علیرغم مشکلات و موانعی چون بیماری زنگ گندم، باد گرم و عدم ابلاغ به موقع اعتبارات، با بارندگی های مناسب، تلاش کشاورزان، مدیریت کارشناسان در کشت به هنگام، برنامه های منسجم معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیریت زراعت استان در تهیه به موقع نهاده ها و بهره گیری از روشهای نوین تغذیه گیاهی رشد تولید گندم استان زنجان را در پی داشت.

نهاوندی پور افزود: استفاده از بذر مناسب مثل ارقام شهریار، الوند، کاسکوژن، سایونز و زرین در گندم آبی و ارقام سرداری، آذر2 و هما در گندم دیم و بوجاری و ضدعفونی بذر و خود مصرفی گندمکاران، حضور کارشناسان ناظر و شرکتهای خدمات توسعه کشاورزی و مزارع آرمانی و الگویی، توسعه کشت مکانیزه و اصلاح عمیق کار ها برای جایگذاری کود زیر بذر، بهره گیری از آبیاری تحت فشار، آموزش بهره برداران و مبارزه به موقع با آفات و بیماری ها و علفهای هرز استان زنجان موفق شد با 450 هزار تن ندم بالاترین رقم تولید را در تاریخ کشاورزی خود به ثبت رساند .