فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: البته پیش بینی اینکه شمشیربازی در بازی‎های آسیایی چین صاحب چند مدال خواهد شد، سخت است و تا حدی غیر ممکن! با این حال نسبت به مدال آوری ورزشکاران‌مان اطمینان داریم.

وی یادآور شد: چین، کره جنوبی و ژاپن از قهرمانان المپیک هستند که همیشه حضوری مقتدر در بازی‎های آسیایی هم دارند. به همین دلیل است که در مورد تعداد مدال‌های‌مان نمی‎توانم نظری داشته باشم اما اطمینان دارم که مدال می‏گیریم و روی سکو می‌رویم. چه بسا مدال یا مدال‌های شمشیربازی رنگ خوبی هم داشته باشد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با اشاره به اینکه این رشته در بازی‌های آسیایی 2006 دوحه نیز موفق به کسب مدال شد، ادامه داد: برای آن بازی‎ها قول یک مدال برنز داده بودیم اما موفق به کسب دو مدال از این رنگ شدیم. به هر حال همه چیز در مورد تعداد و رنگ مدال‌های ما محتمل است.

در کدام یک از اسلحه‌های شمشیربازی امیدواری بیشتری برای کسب مدال وجود دارد؟

باقرزاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: به شمشیربازان اپه و سابر امید بیشتری داریم چون ورزشکاران‌مان در این دو اسلحه موقعیت و رنکینگ بهتری نسبت به اسلحه فلوره دارند. در اسلحه اپه علی یعقوبیان و مجتبی عابدینی سوم و پنجم آسیا هستند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با اشاره به اینکه در بازی‌های آسیایی 48 مدال در رشته شمشیربازی توزیع می‌شود، تاکید کرد: با این حال پیش بینی اینکه ما چند مدال می گیریم سخت است. در مسابقات قهرمانی آسیا 28 کشور حضور داشتند که از این تعداد تنها 6 کشور مدال گرفتند. بیشترین سهم مدال از آن چین، کره جنوبی و ژاپن شد. ایران هم مانند قزاقستان و هنگ کنگ فقط یک مدال گرفت.

باقرزاده در پایان گفت: شمشیربازی در آسیا شخصیت قهرمانی گرفته است، به گونه‌ای که ورزشکاران ما برای هر شمشیربازی خطرناک هستند.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه سالجاری به میزبانی گوانگجو در چین برگزار خواهد شد.