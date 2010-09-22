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۳۱ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۵۶

12 شهر تحت پوشش وایمکس ایرانسل/ اینترنت پرسرعت در قرچک و خوراسگان

12 شهر تحت پوشش وایمکس ایرانسل/ اینترنت پرسرعت در قرچک و خوراسگان

شهرهای قرچک ورامین، خوراسگان اصفهان و همچنین مناطق رحنان و نصرآباد استان اصفهان و مهرشهر کرج تحت پوشش خدمات پیشرفته اینترنت پرسرعت بیسیم - وایمکس - ایرانسل قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وایمکس یک فناوری نوین برای انتقال بیسیم و پرسرعت اطلاعات است که با بهره گیری از مناطق وسیع تحت پوشش دکل‌های وایمکس، شهرها، شهرک‌های صنعتی و مناطق راهبردی را پوشش می‌دهد و اینترنت پرسرعت را برای سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تجاری و همچنین منازل مسکونی در هر نقطه‌ای از این مناطق فراهم می‌آورد. بدین ترتیب کاربران قادر خواهند بود در هر لحظه حتی در سایر شهرهای تحت پوشش شبکه وایمکس ایرانسل توسط رایانه شخصی خود و بدون نیاز به خط تلفن و یا تجهیزات دیگر و تنها از طریق یکی از انواع مودم‌های وایمکس به اینترنت پرسرعت بی‌سیم متصل شوند.

پیش از این کلانشهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شیراز، کرج، مشهد مقدس و شهرهای شهریار، شهرقدس و خمینی شهر تحت پوشش شبکه وایمکس ایرانسل قرار گرفته بودند و با اضافه شدن دو شهر قرچک و خوراسگان تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات پیشرفته وایمکس ایرانسل به 12 شهر رسید که در حال حاضر استفاده از خدمات وایمکس در این شهرها با پهنای باند 64 کیلوبیت بر ثانیه تا 2 مگابیت بر ثانیه، بر اساس درخواست ممکن است.
 
اطلاعات بیشتر درخصوص فناوری وایمکس، نقشه مناطق تحت پوشش، نحوه ثبت‌نام، ثبت‌نام آنلاین، طرح‌های تعرفه متنوع، نحوه پرداخت هزینه‌ها، بسته‌های افزایشی و مصرف آزاد، نحوه تهیه مودم و همچنین فهرست فروشندگان مجاز سرویس وایمکس ایرانسل در وبسایت رسمی این شرکت به نشانی www.irancell.ir قابل مشاهده است.
کد مطلب 1156303

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