درخواست رایزن علمی ایران برای راه اندازی دفتر "مهر" در هند و شبه قاره

به گزارش خبرنگار مهر، در پی راه اندازی دفتر خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا در مالزی رایزن علمی ایران زمینه راه اندازی دفتر خبرگزاری مهر در هند و شبه قاره را مساعد ارزیابی و آمادگی حمایت از این اقدام را اعلام کرد.

دکتر محمد حسین کریم ، استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آن جهت که فعالیتهای رسانه های جمهوری اسلامی ایران در حال گسترش است خوشحال هستیم.

رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در هند با بیان اینکه خبرگزاری مهر تمرکز خاصی در انتشار اخبار علمی و دانشگاهی دارد، افزود: گسترش فعالیتهای رسانه ای بخصوص در خارج کشور برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور بسیار مفید خواهد بود چرا که آنها به اینترنت و فضای مجازی راحت تر از رسانه های کشورمان و تلویزیون دسترسی دارند.

وی افزود: بنابراین اخبار رسانه هایی مانند خبرگزاری مهر که تمرکز خاصی بر روی اخبار دانشگاهی دارد در میان دانشجویان ایرانی خارج از کشور بسیار مثبت و تأثیرگذار است.

محمد حسین کریم با بیان اینکه هند و شبه قاره بیش از 5/1 میلیارد جمعیت دارد و جمعیت دانشجویی ایرانی شبه قاره هندوستان 10 هزار نفر است گفت: با توجه به اینکه اعلام شده دفتر خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا راه اندازی شده خیلی شایسته است که برای راه اندازی دفتر خبرگزاری مهر در شبه قاره هند با جمعیت بیش از 5/1 میلیارد نفر نیز اقدام شود.

رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران درباره نوع حمایتهای این رایزنی علمی گفت: از میان دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در هند و شبه قاره می توانیم همکاری و همفکری نیروهای جوان دانشجو بخصوص در دوره های دکتری مرتبط با این رسانه را جلب کنیم.

کریم افزود: همچنین با رئیس نمایندگی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در هندوستان در این باره صحبت خواهم کرد.