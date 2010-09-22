1200 هنرمند همدانی در انتظار شغل هستند

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه تعهدات اشتغال صنایع‌دستی در استان همدان تا پایان امسال، ایجاد اشتغال برای بیش از هزار و 200 نفر است، اظهار داشت: مجموع اشتغال تعهد شده استان همدان در این بخش دو هزار و 600 شغل است.

بیات با بیان اینکه این میزان شغل باید در دو حوزه گردشگری و صنایع ‌دستی ایجاد شود، اضافه کرد: بیشترین میزان اشتغال صنایع‌دستی همدان در سال جاری باید در شهرستان‌های ملایر و تویسرکان ایجاد شود.

وی یادآور شد: تعهدات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان در بخش صنایع‌دستی برای امسال یک هزار و 866 نفر است که تا کنون برای 625 صنعتگر اشتغالزایی شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان باتاکید بر اینکه امسال این اداره کل متعهد به ایجاد اشتغال برای 860 صنعتگر و هنرمند ملایری و تویسرکانی شده است، افزود: تا به حال برای 39 صنعتگر صنایع دستی تویسرکانی و 362 نفر از صنعتگران ملایری شغل ایجاد شده است.

بیات، میزان تعهدات اشتغال بخش گردشگری استان همدان را ایجاد شغل برای 817 نفر عنوان کرد و گفت: هزار و 241 نفر از تعهدهای سال جاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان باقی مانده است.