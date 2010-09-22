مراسم تجلیل از خلبانان عملیات "اچ 3" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور امیر خوراکیان «رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران»، امیر سرتیپ خلبان «حسین چیت فروش»، رئیس مرکز پژوهش های نظری و مطالعات راهبردی نیروی هوایی ارتش و جمعی از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس برگزار می شود، ضمن تقدیر از 80 خلبان حاضر در این عملیات از کتاب «حمله به الولید» نوشته امیر سرتیپ احمد مهرنیا، رونمایی خواهد شد.

یادواره خلبانان حاضر در عملیات " اچ 3" از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران امروز چهارشنبه 31 شهریورماه از ساعت 17 تا 21 در فرهنگسرای خاوران برگزار می شود.

