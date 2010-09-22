برزیل،چین، روسیه و هند علیه تحریمهای یک جانبه آمریکا قد علم می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "سلسو آموریم" شب گذشته در نیویورک اظهار داشت: این چهار کشور در نظر دارند از سازمان ملل بخواهند کشورهایی که تحریم های یکجانبه اعمال می کنند را توبیخ کند.

وی تاکید کرد: این پیشنهاد در نشست وزرای خارجه چهار کشور هند، روسیه، برزیل و چین که روز گذشته (سه شنبه) در نیویورک برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت.

وزیرخارجه برزیل افزود: در برخی موارد کشورها حتی بر خلاف تحریم های چند جانبه عمل می کنند. تحریم های یکجانبه یقینا خوشایند نیست چون بر خلاف اصول سازمان ملل صورت می گیرد.

رویترز در ادامه می نویسد: در صورتی که طرح این چهار کشور عملی شود و در مجمع عمومی سازمان ملل مورد تایید قرار گیرد از مشروعیت تحریم های یکجانبه ای که اخیرا آمریکا و برخی از کشورهای غربی علیه ایران در نظر گرفته اند کاسته می شود.