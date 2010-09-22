  1. بین الملل
  2. سایر
۳۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

آموریم خبر داد:

برزیل،چین، روسیه و هند علیه تحریمهای یک جانبه آمریکا قد علم می کنند

برزیل،چین، روسیه و هند علیه تحریمهای یک جانبه آمریکا قد علم می کنند

وزیرخارجه برزیل در نیویورک اظهار داشت: برزیل، روسیه، چین و هند در نظر دارند از سازمان ملل بخواهند تا کشورهایی را که بر خلاف قطعنامه شورای امنیت عمل کرده و خود تحریمهای یک جانبه ای را اعمال می کنند توبیخ نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "سلسو آموریم" شب گذشته در نیویورک اظهار داشت: این چهار کشور در نظر دارند از سازمان ملل بخواهند کشورهایی که تحریم های یکجانبه اعمال می کنند را توبیخ کند.

وی تاکید کرد: این پیشنهاد در نشست وزرای خارجه چهار کشور هند، روسیه، برزیل و چین که روز گذشته (سه شنبه) در نیویورک برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت.

وزیرخارجه برزیل افزود: در برخی موارد کشورها حتی بر خلاف تحریم های چند جانبه عمل می کنند. تحریم های یکجانبه یقینا خوشایند نیست چون بر خلاف اصول سازمان ملل صورت می گیرد.

رویترز در ادامه می نویسد: در صورتی که طرح این چهار کشور عملی شود و در مجمع عمومی سازمان ملل مورد تایید قرار گیرد از مشروعیت تحریم های یکجانبه ای که اخیرا آمریکا و برخی از کشورهای غربی علیه ایران در نظر گرفته اند کاسته می شود.

کد مطلب 1156358

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها