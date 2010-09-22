محمدقلی صدر اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین کتابی درباره تاریخ و فرهنگی منطقه "اشکور" خبر داد و گفت: این کتاب را به صورت کلیات نوشتهام و در آن به بحثهای تاریخی، جامعهشناختی، مردمشناختی و فرهنگی اشکور پرداختهام.
این پژوهشگر پیشکسوت که 69 سالگی خود را پشت سر میگذارد، در عین حال از کمبود منابع تاریخی درباره اشکور گله گرد و افزود: متاسفانه ما منابع موثقی در این زمینه نداریم و با وجود تاریخ کهن اشکور، فقر اطلاعاتی و اسنادی در این زمینه مشهور است.
وی اضافه کرد: البته چند سند از خارج از کشور برایم آمده است که در حال بررسی آنها هستم و امیدوارم بتوانم کتاب کلیات اشکور را در آینده نه چندان دور چاپ کنم.
صدر اشکوری از سرایش منظومهای بلند درباره این منطقه خبر داد و گفت: این شعر هم خودش کتابی 70 صفحهای شده است. همچنین شعرهای نیماییام را میخواهم چاپ کنم.
او ادامه داد: تحقیقی هم درباره ترانه "رعنا" (ترانهای مشهور میان مردمان منطقه اشکور) انجام دادهام و در آن به چگونگی زایش این ترانه و ستمهایی که رعنا در دوران پهلوی دیده است، پرداختهام.
اشکور منطقه بسیار وسیعی است که عمدتاً در مناطق کوهستانی جنوب شهرستان رودسر واقع شده و دارای تمدنی دیرینه است که قدمت آن به سلسله کاکیان برمیگردد. در سدههای اخیر نام عالمان بسیاری با پسوند "اشکوری" در کتب تراجم و رجال آمده است.
نظر شما