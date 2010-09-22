به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علیرضا مختاری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سفر اخیر خود به کشور کنیا اظهار داشت: متأسفانه به دلیل عدم حضور جدی جامعه حوزوی ما در کشورهایی مانند کنیا، برخی اعتقادات خرافی در این کشورها حتی در میان حوزههای علمیه نیز در حال شکل گیری است و بهتر است تا دیر نشده اقدامات اساسی انجام دهیم.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها برخی افرادی که خود نسبت به بسیاری از اصول و مسائل اعتقادی شبهه دارند اقدام به تاسیس حوزههای علمیه میکنند و طبیعی است که خروجی آنها، مطلوب نخواهد بود.
وی تصریح کرد: یکی از این حوزههای علمیه در کشور کنیا، از طریق کشور کویت تزریق میشود و بهتر بود این حوزه از طریق جامعه المصطفی العالمیه هدایت و حمایت میشد و این یکی از اشتباهات و ضعفهای ماست.
حضور کمرنگ عالمان شیعی در کنیا
مختاری افزود: نباید انتظار داشته باشیم حوزههایی که هیچ ارتباطی با آنها نداریم اسلام ناب محمدی (ص) را ترویج دهند، قطعا که برخی از کشورها با نفوذ خود سعی دارند که ارتباط این حوزهها را با جمهوری اسلامی قطع کنند.
وی گفت: هرچند در کنیا دو حوزه علمیه دیگر وجود دارد که تحت نظر ایران است و متصدیان آن حوزهها با مجمع جهانی اهل بیت(ع) و رایزن فرهنگی ایران در ارتباط هستند ولی این کافی نیست.
مختاری همچنین گفت: مسلمانان و شیعیان در خارج از کشور، همیشه استقبال قابل توجهی از صاحبان فکر و علمای ما در کشور خود دارند ولی متاسفانه ما کمتر توانستهایم در این کشورها جاهای خالی را پر کنیم. در کنیا، مسلمانان و شیعیان به دلیل حضور کمرنگ ما، مشکلات فراوانی دارند، شیعیان این کشور دلبسته نظام جمهوری اسلامی و اکثرا مقلدان رهبر معظم انقلاب هستند ولی ما برای آنها چه کار کردهایم؟
وی ادامه داد: متاسفانه ما در حوزههای علمیه اقدام به تاسیس مراکز و موسسات پژوهشی بینالمللی کردهایم و حتی اسم و نام آنها را جهانی و بینالمللی گذاشتهایم ولی تاکنون قدامات کمتری برای مسلمانان و شیعیان جهان در خارج از کشور انجام شده است.
لزوم انتشار آثار علمی به زبانهای مختلف
مختاری که دارای مدرک دکترای فلسفه غرب از کشور انگلستان است، افزود: ضعف دوم ما این است که بیشتر محصولات مراکز ما به زبان فارسی منتشر میشود و این در حالیست که شیعیان ما از نظر فرهنگی و اقتصادی در کشور کنیا در فقر و تنگدستی قرار دارند.
معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: آنها میگویند ما از تفسیر قرآن کریم، مباحث دینی و پیشرفتهایی که در حوزههای علمیه و مراکز دینی ایران ایجاد شده است بیبهره هستیم این رسالت حوزههای ما را بیشتر میکند.
وی افزود: محصولات زبان فارسی در داخل کشور کاربرد دارد و برای زبانهای بین المللی نیز باید فکری اساسی اندیشیده شود.
مختاری با اشاره به اینکه قصد دارد طی ملاقاتی با مراجع تقلید و مراکز فرهنگی وابسته به دفتر رهبری، این مشکلات را منتقل کند، اظهار داشت: متاسفانه همه کارهای ما در امر تبلیغ، مربوط به داخل کشور است این در حالیست که ظرفیت تبلیغی داخل کشور، اشباح شده است الان در بیرون از کشور به مبلغانی نیاز داریم که بتوانند با مسلمانان جهان ارتباط برقرار کرده و کمبودهای جامعه دینی را در خارج از کشور پاسخ دهند.
تور علمی برگزار شود
وی گفت: زبان کشور کنیا، انگلیسی و سواحلی است و ما در مورد زبان سواحلی چند عنوان کتاب داریم که به آنها هدیه کنیم؟ کشورهای زیادی در آفریقا به زبان سواحلی صحبت میکنند ولی ما چه اندازه میتوانیم محصولاتی به این زبان به آنها هدیه دهیم.
وی ادامه داد: آنها حتی کتابهای تفسیری به زبان عربی را در اختیار ندارند. در کشور کنیا، مسلمانان به خصوص شیعیان با وجود این همه مراکز، یک کتابخانه مطلوبی ندارند. در یکی از شهرهای کنیا، اهل تسنن 60 مسجد دارند ولی شیعیان تنها بیغولههایی از چوپ همراه با چند صندلی چوبی را به عنوان مسجد برای خود درست کردند و این جای تاسف دارد.
وی گفت: متاسفانه در کنیا، حتی در محافل علمی، اطلاعات چندانی از فلسفه ملاصدرا، مرحوم علامه طباطبایی، بوعلی و اساتید ما وجود ندارند و این به خاطر ضعف و عدم حضور ما است. پیشنهاد میکنم تورهای علمی به صورت مقطعی و کوتاه مدت بین اساتید دو کشور ایران و کنیا برقرار شود تا برخی از مشکلات به این وسیله برطرف شود.
مختاری تاکید کرد: حوزههای علمیه، مراکز علمی و دینی ما برای تنویر افکار عمومی جوامع اسلامی به ویژه شیعیان و مسلمانان خارج از کشور باید به صورت جدی و فعال در عرصه بینالملل حضور علمی و آکادمیک داشته باشند.
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