به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام علیرضا مختاری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سفر اخیر خود به کشور کنیا اظهار داشت: متأسفانه به دلیل عدم حضور جدی جامعه حوزوی ما در کشورهایی مانند کنیا، برخی اعتقادات خرافی در این کشورها حتی در میان حوزه⁯های علمیه نیز در حال شکل گیری است و بهتر است تا دیر نشده اقدامات اساسی انجام دهیم.



وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها برخی افرادی که خود نسبت به بسیاری از اصول و مسائل اعتقادی شبهه دارند اقدام به تاسیس حوزه⁯های علمیه می⁯کنند و طبیعی است که خروجی آنها، مطلوب نخواهد بود.



وی تصریح کرد: یکی از این حوزه⁯های علمیه در کشور کنیا، از طریق کشور کویت تزریق می⁯شود و بهتر بود این حوزه از طریق جامعه المصطفی العالمیه هدایت و حمایت می⁯شد و این یکی از اشتباهات و ضعف⁯های ماست.



حضور کمرنگ عالمان شیعی در کنیا



مختاری افزود: نباید انتظار داشته باشیم حوزه⁯هایی که هیچ ارتباطی با آنها نداریم اسلام ناب محمدی (ص) را ترویج دهند، قطعا که برخی از کشورها با نفوذ خود سعی دارند که ارتباط این حوزه⁯ها را با جمهوری اسلامی قطع کنند.



وی گفت: هرچند در کنیا دو حوزه علمیه دیگر وجود دارد که تحت نظر ایران است و متصدیان آن حوزه⁯ها با مجمع جهانی اهل بیت(ع) و رایزن فرهنگی ایران در ارتباط هستند ولی این کافی نیست.



مختاری همچنین گفت: مسلمانان و شیعیان در خارج از کشور، همیشه استقبال قابل توجهی از صاحبان فکر و علمای ما در کشور خود دارند ولی متاسفانه ما کمتر توانسته⁯ایم در این کشورها جاهای خالی را پر کنیم. در کنیا، مسلمانان و شیعیان به دلیل حضور کمرنگ ما، مشکلات فراوانی دارند، شیعیان این کشور دلبسته نظام جمهوری اسلامی و اکثرا مقلدان رهبر معظم انقلاب هستند ولی ما برای آنها چه کار کرده⁯ایم؟



وی ادامه داد: متاسفانه ما در حوزه⁯های علمیه اقدام به تاسیس مراکز و موسسات پژوهشی بین⁯المللی کرده⁯ایم و حتی اسم و نام آنها را جهانی و بین⁯المللی گذاشته⁯ایم ولی تاکنون قدامات کمتری برای مسلمانان و شیعیان جهان در خارج از کشور انجام شده است.



لزوم انتشار آثار علمی به زبانهای مختلف



مختاری که دارای مدرک دکترای فلسفه غرب از کشور انگلستان است، افزود: ضعف دوم ما این است که بیشتر محصولات مراکز ما به زبان فارسی منتشر می⁯شود و این در حالیست که شیعیان ما از نظر فرهنگی و اقتصادی در کشور کنیا در فقر و تنگدستی قرار دارند.



معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: آنها می⁯گویند ما از تفسیر قرآن کریم، مباحث دینی و پیشرفتهایی که در حوزه⁯های علمیه و مراکز دینی ایران ایجاد شده است بی⁯بهره هستیم این رسالت حوزه⁯های ما را بیشتر می⁯کند.



وی افزود: محصولات زبان فارسی در داخل کشور کاربرد دارد و برای زبانهای بین المللی نیز باید فکری اساسی اندیشیده شود.



مختاری با اشاره به اینکه قصد دارد طی ملاقاتی با مراجع تقلید و مراکز فرهنگی وابسته به دفتر رهبری، این مشکلات را منتقل کند، اظهار داشت: متاسفانه همه کارهای ما در امر تبلیغ، مربوط به داخل کشور است این در حالیست که ظرفیت تبلیغی داخل کشور، اشباح شده است الان در بیرون از کشور به مبلغانی نیاز داریم که بتوانند با مسلمانان جهان ارتباط برقرار کرده و کمبودهای جامعه دینی را در خارج از کشور پاسخ دهند.



تور علمی برگزار شود



وی گفت: زبان کشور کنیا، انگلیسی و سواحلی است و ما در مورد زبان سواحلی چند عنوان کتاب داریم که به آنها هدیه کنیم؟ کشورهای زیادی در آفریقا به زبان سواحلی صحبت می⁯کنند ولی ما چه اندازه می⁯توانیم محصولاتی به این زبان به آنها هدیه دهیم.

وی ادامه داد: آنها حتی کتاب⁯های تفسیری به زبان عربی را در اختیار ندارند. در کشور کنیا، مسلمانان به خصوص شیعیان با وجود این همه مراکز، یک کتابخانه مطلوبی ندارند. در یکی از شهرهای کنیا، اهل تسنن 60 مسجد دارند ولی شیعیان تنها بیغوله⁯هایی از چوپ همراه با چند صندلی چوبی را به عنوان مسجد برای خود درست کردند و این جای تاسف دارد.



وی گفت: متاسفانه در کنیا، حتی در محافل علمی، اطلاعات چندانی از فلسفه ملاصدرا، مرحوم علامه طباطبایی، بوعلی و اساتید ما وجود ندارند و این به خاطر ضعف و عدم حضور ما است. پیشنهاد می⁯کنم تورهای علمی به صورت مقطعی و کوتاه مدت بین اساتید دو کشور ایران و کنیا برقرار شود تا برخی از مشکلات به این وسیله برطرف شود.



مختاری تاکید کرد: حوزه⁯های علمیه، مراکز علمی و دینی ما برای تنویر افکار عمومی جوامع اسلامی به ویژه شیعیان و مسلمانان خارج از کشور باید به صورت جدی و فعال در عرصه بین⁯الملل حضور علمی و آکادمیک داشته باشند.