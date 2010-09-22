به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این نشست نویسنده جغرافیای طبیعی گیلان گفت: جغرافیای گیلان نه فقط در ایران بلکه از مراکش تا مرزهای چین وهند، یک جغرافیای طبیعی منحصر به فرد است.

ناصر عظیمی دو بخشری یکی از دلایل سخنان خود را بارندگی زیاد در این منطقه اعلام کرد و افزود: یکی از ویژگی های این منطقه جغرافیایی بارندگی شدید و رطوبت بالاست که باعث سرسبزی و ایجاد جنگلهای با تراکم زیاد است متاسفانه امروز فقط کمربند کوچکی از آن جنگل انبوه باقی مانده که به واسطه شیب بالا در دسترس انسان نبوده است.

وی در ادامه، نفوذ جلگه در گیلان را از هزار و 400 سال پیش عنوان کرد و یادآور شد: نفوذ جلگه از هزار و 400 سال پیش تسریع شد و کشت برنج یکی از عواملی است که توانسته " لجاج رویش" را در این منطقه جغرافیایی مختل کند.

همچنین شهرام امیر انتخابی در این ارتباط گفت: در جغرافیای طبیعی با ادبیات خاصی روبرو هستیم و در کتاب جغرافیای گیلان نیز با زبان راحتی نکات جغرافیای مطرح شده که از این حیث مجموعه ای قابل توجه است.

وی در ادامه افزود: در بحث ارتفاعات بعضی ها رشته کوه البرز را از آستارا تا خراسان می دانند و برخی ها به رشته کوه های تالش نیز اشاره کرده اند و از آستارا تا بریدگی سپیدرود را به این نام آورده اند اما در این کتاب به آن اشاره نشده است.

جلیل الدین سرور دیگر استاد حاضر در این جلسه در این ارتباط خاطرنشان کرد: برخی تقسیم بندی ها از سوی زمین شناسان انجام شده و از این حیث درست به نظر می رسد چون در این تقسیم بندی رشته کوه های تالش جزو رشته کوه البرز نام برده شده است.

وی همچنین گفت: هدف از چاپ این مجموعه برای من نامشخص است هرچند دکتر عظیمی در مقدمه کتاب به آن اشاره کرده اند ولی من معتقدم اگر به این مجموعه ها به صورت سیستمی نگاه شود، بهتر است شاخصه های مانند پیامد های اقتصادی، توریستی و... باید دراین مجموعه ها لحاظ شود.

مولف کتاب معماری خانه های گیلان نیز این مجموعه را در برخی موارد دارای ابهام دانست و در بعضی جهات بسیارعالی توصیف کرد.

" مژگان خاکپور " یکی از ابهامات این کتاب را معیار ارتفاع جلگه ها دانست و افزود: در این کتاب ارتفاع جلگه 150متر عنوان شده در صورتی که در بعضی از آمارهای رسمی این معیار هزار و 500 متر نوشته شده است و تشخیص آن برای مخاطب عادی کمی مشکل به نظر می رسد.

عظیمی همچنین در پاسخ به این ابهام گفت: چون تمام شهرهای استان گیلان درارتفای تا 150 متر بوده من دراین کتاب ارتفاع جلگه را 150 متر نوشته ام اما ممکن است درمنابع دیگر این عدد تغییرداشته باشد.

" ولی جهانی " پژوهشگر و باستان شناس گیلانی نیز از دیگر میهمانان این نشست بود که با طرح پرسش جغرافیایی انسانی سخنان خود را آغاز کرد و گفت: در تحقیقات باستان شناسی ارتفاعات آستارا، سلان سر و جواهر دشت، دچار خلاء انسانی است، شما این خلاء را ناشی از چه ویژگی های جغرافیایی می دانید؟

نویسنده کتاب جغرافیایی انسانی و اقتصادی گفت: طبق نقشه های جغرافیایی یکی از دلایل کمبود جمعیت می تواند کمبود راه های ارتباط باشد و دیگر عامل آن به دامدار بودن این مردمان بر می گردد چون آدمهای کشاورز متمرکزتر هستند تا آدمهای دامدار و کشاورزی می تواند تراکم جمعیت ایجاد کند.

امیرانتخابی استاد دانشگاه نیز دراین زمینه عنوان کرد: جمعیت در سایه ارتباطات متمرکز می شود ولی انتهای طارم و جنوب خلخال ازاین لحاظ کم جمعیت بوده و این کمبود جمعیت در جغرافیایی انسانی این مناطق محسوس است.

در ادامه این نشست حاضران دیگرنیزبه ابراز نظر دراین زمینه پرداخته و عظیمی دو بخشری نویسنده دو مجموعه جغرافیای طبیعی و جغرافیایی انسانی واقتصادی گیلان به سئوالات آنان به صورت اجمال پاسخ گفت.

نقد و بررسی مجموعه دانشنامه فرهنگ و تمدن گیلان از سوی واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری گیلان برگزار می شود و تاکنون مجموعه های قلعه های گیلان (ولی جهانی) و گاه شماری گیلان( مسعود پور هادی) با حضور پژوهشگران و علاقه مندان نقد و بررسی شده است.