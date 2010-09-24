  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲ مهر ۱۳۸۹، ۹:۱۴

نیچه و نقاشی منتشر شد

چاپ اول کتاب "نیچه و نقاشی" نوشته عبدالحسن پیروز با شمارگان 1000 نسخه از سوی انتشارات رخ مهتاب منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مباحثی که در حوزه فلسفه هنر نیچه شایان توجه است کاوش در هویت و ماهیت هنرهای تجسمی و دیداری و احکام داوری در مورد آنها از جمله در باب نقاشی است، موضوعی که عبدالحسن پیروز در کتاب "نیچه و نقاشی" در قالب سه پرسش اصلی به آن پرداخته است.

نخستین پرسش به جایگاه و مقام نقاشی در جغرافیای فلسفه هنر نیچه مربوط است. دومین پرسش درباب معنای نقاشی و سومین آن، درباره معیار یا معیارهای قضاوت در باب نقاشی است.

مؤلف این کتاب در پی به دست دادن معرفتی درباره فلسفه نقاشی در تفکر نیچه است و در این راستا می‏کوشد تا به پرسشهایی از این قبیل پاسخ دهد: بحث درباره فلسفه نقاشی در کدام بخش از منظومه فکری نیچه و جغرافیای فلسفه او موضوعیت پیدا می‏کند؟ ماهیت و خاستگاه نقاشی در نظر نیچه چیست؟ نقاشی در اندیشه نیچه، چه مرتبه و منزلتی به ویژه در میان دیگر هنرها دارد و چرا؟ نقاشی برتر چه ویژگیهایی دارد و بنیان نظری آن در اندیشه نیچه چیست؟ بسترهای مناسب برای خلق نقاشی برتر کدامند؟ و مصادیق نقاشی نیچه‏ای کدامند و چگونه شناخته می‏شوند و مورد تحلیل قرار می‏گیرند؟

این کتاب در گام اول مبانی کلی فلسفه هنر نیچه را مورد بررسی قرار داده و در فصل اول به تشریح و تبیین مهمترین خصایص نیروی دیونیزوسی و پی‏آمدهای مترتب بر آن می‏پردازد. در فصل دوم خصلت آپولونی و پایه‏های اصلی هنرهای آپولونی به ویژه هنرهای تجسمی و دیداری از نظر نیچه مورد بحث قرار گرفته و نسبتهای آپولونی با هنرهای دیونیزوسی نیز بررسی می‏شوند.

سومین فصل از کتاب "نیچه و نقاشی" به تطبیق احکام کلی بر نقطه نظرات جزئی نیچه درباب نقاشی متمرکز است و چهارمین و آخرین فصل نیز به ارائه مصادیق بصری آراء نیچه در باب هنر نقاشی اختصاص یافته است.

کد مطلب 1156442

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها