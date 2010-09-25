علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رکابزنان پیست در کاپ آسیایی تایلند نشانهای ارزشمندی را بدست آوردند، گفت: دوچرخهسواران پیست تا زمان بازیهای آسیایی گوانگجو در مسابقه دیگری شرکت نمیکنند و تنها برنامههای اردویی داخل یا خارج از کشور را دنبال خواهند کرد.
وی افزود: ما دنبال این هستیم تا ورزشکاران در این مدت تمرینات خوبی را پیگیری کنند و در مسابقات لیگ به رقابت بپردازند. البته در تلاشیم تا رکابزنان سرعتی را به یک اردوی تدارکاتی در اتریش یا ایتالیا اعزام کنیم. تکلیف این اردو هفته آینده مشخص میشود. در کنار آن در تلاشیم تا بتوانیم یک اردوی تمرینی را پیش از بازیهای آسیایی گوانگجو در کشور چین برپا کنیم.
رئیس فدراسیون دوچرخهسواری در مورد حذف سه رشته از بازیهای آسیایی گوانگجو، گفت: ما از بین این سه رشته در دو ماده در بازیهای آسیایی دوحه صاحب مدال شده بودیم اما با حذف این مواد دو مدال مسلم را از دست خواهیم داد.
وی تاکید کرد: طوری برنامهریزی کردهایم که بتوانیم در موادی مانند 4 کیلومتر تیمی و انفرادی و دور امتیازی عملکرد بهتری داشته باشیم و با سرمایهگذاری بیشتر بر روی مواد سرعتی شانس خود را در کسب مدال و جبران آن دو مدال از دست رفته بیشتر کنیم.
زنگی آبادی ادامه داد: پیش بینی کردن مدال در هر مسابقهای درست نیست. امکان هر اتفاقی قبل از مسابقه وجود دارد. مصدومیت، استرس و خیلی از مسائل دیگر. کافی است ورزشکار در شب مسابقه به دلیل استرس نخوابد تا مسابقهاش را خراب کند و مدال نگیرد.
وی تصریح کرد: با این حال پیش بینی ما در بازیهای آسیایی گوانگجو کسب حداقل یک تا سه مدال است.
رئیس فدراسیون دوچرخهسواری در مورد شرایط تمرین ورزشکاران گفت: رکابزنان پیست و جاده همگی در حال حاضر در بخش جاده تمرین میکنند و تنها برخی از ورزشکاران سرعتی در داخل پیست تمرین میکنند. تیم 4 کیلومتر هم باید بیشتر تمرین خود را در بخش جادهای انجام دهد به همین دلیل در حال حاضر مشکلی برای تمرین رکابزنان نداریم.
وی افزود: ما از شیوه تمرین مربیان خارجی حاضر در تیمهای ملی سرعت و استقامت راضی هستیم. ما انتظار داریم تا این مربیان بتوانند همین سطح آمادگی خوب را تا زمان بازیهای آسیایی گوانگجو برای رکابزنان کنترل کرده و حفظ کنند.
وی در پایان به حضور دو ورزشکار ایران در مسابقات بینالمللی و انتخابی المپیک سوئیس اشاره کرد و گفت: امیر زرگری و عباس سعیدی تنها برای دومین بار راهی رقابتهای پیست سوئیس میشوند. ما تمایل داشتیم تا تمام تیم راهی این مسابقات یا اردوی تدارکاتی سوئیس شود اما به خاطر اینکه دیر اقدام کردیم فرصت دریافت روادید را از دست دادیم و در نهایت تنها دعوت نامه این رقابتها برای دو ورزشکار بدست ما رسید.
شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه سالجاری به میزبانی گوانگجو در چین برگزار خواهد شد.
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