پایداری ملت ایران در دفاع مقدس بدلیل معرفت به اهل بیت بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمود نجاریانزاده صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه روحانی مستقر روستای قاهان قم، یاد شهدای هشت سال جنگ تحمیلی را گرامی داشت و گفت: مردم ما ولایتمدارند و بر سر سفره معرفت اهل بیت عصمت و طهارت و مکتب ناب اسلام، مقاومت و پایداری را آموختند.
وی تصریح کرد: منشور کورش و امثال آن نتوانست در مردم ما معرفت ایجاد کند بلکه معرفت به اسلام، پیامبر عظیمالشأن(ص) و ائمه اطهار(ع) آنها را در هوای بیش از 40 درجه و سرمای زیر صفر درجه دوران جنگ تحمیلی حفظ کرد.
خط بطلان بر راه غیر از ولایت بکشیم
نجاریانزاده بر لزوم تکریم از فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و اظهار داشت: امروز بر ماست که به پاس احترام به جانبازان و خانواده معظم شهدا و دستاوردهای خون شهیدان که بزرگترین ثمره آن حمایت از ولایت فقیه است، به پرچم ولایت لا اله الا الله چنگ بزنیم و بر خطی غیر از ولایت خط بطلان بکشیم.
وی گفت: اگر امروز در جمهوری اسلامی امنیت برقرار است و به افتخاراتی در سطح جهان از حیث دستیابی به فناوری سوخت هستهای، تولید موشک و فناوری فضایی دست یافتهایم به برکت خون شهیدان است.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: اگر امروز ریاست جمهوری در سازمان ملل با پشتوانه محکم به سخنرانی میپردازد مرهون ارزشهای دفاع مقدس و ولایتمداری شهیدان است.
وی در بخش دیگری از سخنان حضور روحانیون در بین مردم و انجام رسالت الهی تبلیغ برای روشنگری مردم را از برکات انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس دانست.
در پایان این مراسم حجتالاسلام زرگران به عنوان روحانی مستقر روستای قاهان قم معرفی و از زحمات حجتالاسلام غضنفر ابراهیمی روحانی مستقر سابق این روستا قدردانی شد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: مردم ایران با شناخت مکتب اسلام و اهل بیت در دوران دفاع مقدس در مواجهه با مشکلات پایداری کردند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمود نجاریانزاده صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه روحانی مستقر روستای قاهان قم، یاد شهدای هشت سال جنگ تحمیلی را گرامی داشت و گفت: مردم ما ولایتمدارند و بر سر سفره معرفت اهل بیت عصمت و طهارت و مکتب ناب اسلام، مقاومت و پایداری را آموختند.
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