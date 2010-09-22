پایداری ملت ایران در دفاع مقدس بدلیل معرفت به اهل بیت بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محمود نجاریان⁯زاده صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه روحانی مستقر روستای قاهان قم، یاد شهدای هشت سال جنگ تحمیلی را گرامی داشت و گفت: مردم ما ولایتمدارند و بر سر سفره معرفت اهل بیت عصمت و طهارت و مکتب ناب اسلام، مقاومت و پایداری را آموختند.



وی تصریح کرد: منشور کورش و امثال آن نتوانست در مردم ما معرفت ایجاد کند بلکه معرفت به اسلام، پیامبر عظیم⁯الشأن(ص) و ائمه اطهار(ع) آنها را در هوای بیش از 40 درجه و سرمای زیر صفر درجه دوران جنگ تحمیلی حفظ کرد.



خط بطلان بر راه غیر از ولایت بکشیم



نجاریان⁯زاده بر لزوم تکریم از فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و اظهار داشت: امروز بر ماست که به پاس احترام به جانبازان و خانواده معظم شهدا و دستاوردهای خون شهیدان که بزرگترین ثمره آن حمایت از ولایت فقیه است، به پرچم ولایت لا اله الا الله چنگ بزنیم و بر خطی غیر از ولایت خط بطلان بکشیم.



وی گفت: اگر امروز در جمهوری اسلامی امنیت برقرار است و به افتخاراتی در سطح جهان از حیث دستیابی به فناوری سوخت هسته⁯ای، تولید موشک و فناوری فضایی دست یافته⁯ایم به برکت خون شهیدان است.



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: اگر امروز ریاست جمهوری در سازمان ملل با پشتوانه محکم به سخنرانی می⁯پردازد مرهون ارزشهای دفاع مقدس و ولایتمداری شهیدان است.



وی در بخش دیگری از سخنان حضور روحانیون در بین مردم و انجام رسالت الهی تبلیغ برای روشنگری مردم را از برکات انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس دانست.



در پایان این مراسم حجت⁯الاسلام زرگران به عنوان روحانی مستقر روستای قاهان قم معرفی و از زحمات حجت⁯الاسلام غضنفر ابراهیمی روحانی مستقر سابق این روستا قدردانی شد.