پیچیدگی ژنتیکی انسان از یک بیسکوئیت شکلاتی کمتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آمریکایی به تازگی توالی ژنوم میوه درخت کاکائو را به پایان رسانده اند. میوه ای که تمامی شکلاتها و پودرهای کاکائوی جهان از آن ساخته می شود. این پروژه که با پشتیبانی شرکت مارس یکی از بزرگترین تولید کننده های شکلات جهان انجام گرفته به نفع بیش از 6 میلیون کشاورزی خواهد بود که در مناطق گرمسیری به کشت این درخت مشغولند تا اطلاعات جدیدی را درباره درختهای مقاوم در برابر بیماری، میوه های خوش طعم تر و یا پربازده ترین درختان در مقیاس هکتار را به دست آورند.

اکنون کاکائو نیز به 180 گونه زیستی پیوسته است که دانشمندان به توالی ژنتیکی آنها دست یافته اند: برنج، گندم و درختان مشهور، مخمر، انگورها، زنبورهای عسل، شامپانزه، سگها، ماهی بادی، موشهای نروژی، انسان مدرن، مرغ، موش آزمایشگاهی و تعدادی از میکروبها از جمله عوامل بیماری های جذام، طاعون، و مالاریا. دستیابی به چنین مجموعه اطلاعاتی در بیست سال پیش حتی قابل تصور هم نبود.

اسید دئوکسی ریبونوکلئیک یا همان دی ان ای برای اولین بار در سال 1944 از باکتری ذات الریه جدا شد و ساختار آن برای اولین بار در سال 1953 توسط "فرانسیس کرک" و "جیمز واتسون" تشریح شد. سپس در سال 1975 "فردریک سنگر" راهی را برای خواند توالی کدهای ژنتیکی کشف کرد و در نهایت در سال 1985 "الک جفریز" روشی را برای استفاده از الگوهای تکرار شونده در دی ان ای برای شناسایی مضنونین به قتل معرفی کرد. اما حتی در آن زمان نیز هیچ کس نمی توانست تصور کند که امکان خواندن کل توالی ژنتیکی درون کروموزوم یک موجود زنده وجود داشته باشد.

اولین موجود زنده ای که توالی آن به دست آمد نوعی باکتری بود و در سال 2000 نیز توالی ژنوم انسان به ثبت رسید و در پی آن ترکیب محاسبات رایانه ای پر سرعت، خودکار سازی ماشینهای پیچیده و اشتیاق شدید برای تحقیقات حرکتی متوقف نشدنی را برای پیشرفت در انجام مطالعات ژنتیکی آغاز کرد.

دانشمندان اکنون در حال انطباق توالی های ژنتیکی با یکدیگر هستند تا بتوانند پاسخ سئوالاتی درباره تکامل گیاهان و حیوانات، درباره چرخه حیات بیماری ها، منشاء انسان و واکنشهای فردی افراد مختلف در برابر انواع داروها و حتی درباره محصولات کشاورزی که در برابر آفتها ایمن هستند را بیابند.

علم تا کنون در این باره اطلاعات غیر منتظره و جالب توجهی ارائه کرده است. برای مثال انسانها که همواره خود را برترین مخلوقات جهان می دانند از 30 هزار ژن برخوردارند اما کاکائو 35 هزار ژن دارد. همچنین دی ان ای گندم از 40 هزار ژن تشکیل شده است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، از این رو می توان گفت با در نظر گرفتن پایه ای عددی برای این محاسبات، پیچیدگی های ژنتیکی یک بیسکوئیت شکلاتی که از کاکائو و گندم ساخته شده از ساختار ژنتیکی انسان بسیار بیشتر است اما از آنجایی که انسان عامل دستیابی به توالی گندم و کاکائو بوده است می توان گفت که بزرگی اعداد دلیلی بر برتری به شمار نمی رود.