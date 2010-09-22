پیمان سلطانی آهنگساز ضمن بیان این مطلب درخصوص تاریخچه ساخت و اجرای قطعه "ایران جوان" (وطنم) در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت: حدود 12 سال تحقیقی بر روی تصنیف هایی با تم ملی و میهنی را آغاز کردم و بیشترین توجهم بر روی آثار با کلام معطوف بود چراکه آثار ملی و میهنی باید جنبه تراژیک و دراماتیک آنها قوی تر باشد و در مجموع تحقیق های خود دیدم که بسیاری از این آثار متعلق به دوران مشروطه به بعد است ؛در برخی ازآثار به ندرت نتی موجود بود از بعضی از آنها هم تنها یک ملودی صوتی و یا یک روایت ساده به دست آوردم البته در این بین آثاری هم بود که هیچیک از این عناصر را نداشت و تنها یک تم ساده بود و سرود "ایران جوان" که به وطنم معروف شده از این دست آثار بود.

وی در ادامه افزود : تم اولیه این قطعه متعلق به"لومر" از آثار آهنگسازان فرانسوی بود و قدمت این اثر به 130 سال پیش برمی گردد و اصولا سرود ملی و میهنی نبوده است اما من این اثر را با توجه به ویژگی هایی که داشت به اثری ملی و میهنی تبدیل کردم و از آن پس در مطبوعات به اشتباه عنوان شد که این قطعه نخستین سرود ملی در ایران است درحالی که هیچگاه چنین نبوده و نیست.

این آهنگساز در ادامه افزود : البته عنوان نخستین سرود ملی هم از سوی خودم مطرح شد اما منظور من از اولین این بود که این قطعه در بین پروژه ای که روی آن کار می کنم نخستین سرود ملی و میهنی است که ساخته شده است من این قطعه را از تم 50 ثانیه ای ساخته "لومر" الهام گرفتم و به قطعه ای 4 دقیقه ای تبدیل کرد ضمن اینکه این قطعه اصلا شعر نداشت من با زنده یاد آقای ترقی شاعر نامی معاصر صحبت کردم ایشان شعری را گفتند و روی اثر پیاده کردیم و بعد هم در نامه ای رسمی نوشتند که تمام حق و حقوق این شعر را دریافت کردند و شعر این اثر متعلق به من است.

پیمان سلطانی در پاسخ به این سئوال که چرا خواننده های مختلف قبل از شهرام ناظری آن را خواندند گفت : این اثر را سالها قبل از اینکه با ارکستر ملل اجرا کنم با آقای ناظری صحبت کرده بودم و قرار بود که اجرا و ضبط کنیم اما به دلایلی به تعویق افتاد و بعد از آن به پیشنهاد یکی از دوستانم سالار عقیلی در اجرای ارکستر ملل این قطعه را مانند 130 نوازنده ای که قطعه را نواختند آمد و این اثر را خواند و بعد هم حسین علیشاپور و سینا سرلک "ایران جوان" را خواندند بنابراین اینگونه نیست که ایشان خواننده انحصاری این اثر باشد.

وی درپایان گفت : اگر قبل از سال 84 را نگاه کنیم متوجه می شویم که اثری به نام ایران جوان وجود نداشته و تمام سرقت ها و سوءاستفاده هایی که از این قطعه شده از سال 84 به بعد است، به دلیل سوءاستفاده هایی که از این اثر شده است من آن را ثبت جهانی "ایکم"کردم اما از زمانی که این اثر در قالب آلبوم منتشر شود از سازمانها ،شبکه های خارجی ، سایت های اینترنتی و اشخاصی که بدون اجازه این اثر را پخش کنند شکایت می کنم .

لازم به ذکر است آلبوم "ایران جوان" (وطنم) شامل 30 قطعه ملی است که با صدای شهرام ناظری به زودی منتشر می شود.