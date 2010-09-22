4 ایستگاه مترو تهران آماده بهره برداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل مترو تهران با بیان اینکه خط 4 متروی تهران تا پایان سال از غرب به شهرک اکباتان می رسد، گفت: با توسعه غربی خط 4، مسافران خط 5 (کرج - تهران) به غیراز ایستگاه صادقیه می‌توانند از ایستگاه جدید خط 4 که با این خط تقاطع دارد برای ورود به شبکه داخلی مترو استفاده کنند که این امر کاهش ازدحام در ایستگاه صادقیه و خط 2 را نیز به همراه دارد.

هاشمی از راه‌اندازی دستگاه حفار اتوماتیک (TBM) در خط 3 در مهرماه خبر داد و گفت: با به کارگیری دستگاه‌های حفار اتوماتیک سرعت حفر تونلها افزایش می‌یابد. اما به موازات توسعه خطوظ نیازمند تأمین اعتبارات لازم و مصوب مترو هستیم که بتوانیم ناوگان مورد نیاز را هم تأمین کنیم.

ایستگاههای جدید به جای خاک خوردن باید در خدمت شهروندان قرار گیرند

جعفر ربیعی مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو گفت: قرار بود تا پایان شهریور ماه و پیش از آغاز سفرهای تحصیلی، شرکتهای سازنده واگن هفت قطار جدید برای خطوط داخلی به مترو تهران تحویل دهند که متاسفانه محقق نشد و تنها چهار قطار جدید به ناوگان افزوده شد، به همین دلیل نمی توانیم از ظرفیتهای تازه ای که با آماده سازی چند ایستگاه جدید فراهم شده، به طور کامل استفاده کنیم.

وی افزود: با ناوگان موجود اگرچه شهروندان می توانند از مهرماه از میدان انقلاب تا میدان کلاهدوز را با مترو سفر کنند اما از میدان شهدا تا میدان کلاهدوز به دلیل کمبود قطار تنها 6 ساعت در روز قادر به خدمات رسانی خواهیم بود، آن هم در ساعات غیر پیک یعنی 9 صبح تا 3 بعد از ظهر.

ربیعی تصریح کرد: اما خدمات رسانی در ایستگاه چهارراه ولیعصر(عج) که حدفاصل دو ایستگاه فردوسی و انقلاب واقع شده مانند سایر ایستگاههای مسیر انقلاب تا میدان شهدا است و شهروندان می توانند از این ایستگاه که پیش بینی می شود از ایستگاه ها پرتردد مترو باشد به راحتی استفاده و با مترو به نقاط مختلف شهر سفر کنند.

وی افزود: واگن های دو طبقه و لوکومتیوهای خط 5 نیز طبق برنامه ریزی تحویل داده نشده و به همین دلیل از ایستگاه محمد شهر کرج نیز به احتمال زیاد اوایل آبان ماه بهره برداری می شود.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه تاکید کرد: امروز دیگر ساخت و توسعه مترو علی رغم تمام مشکلات و کمبود اعتبارات روند رو به رشد خود را با سرعتی مناسب طی می کنند و ما بیش از پیش به افزایش ناوگان و ورود واگنهای جدید نیازمندیم تا بتوانیم از ظرفیت هایی که ایجاد می شود استفاده کرده و ایستگاه های جدید مترو به جای اینکه خاک بخورند در خدمت مردم قرار گیرند.