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۳۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۶

67 هزار کلاس اولی در اصفهان به مدرسه رفتند

67 هزار کلاس اولی در اصفهان به مدرسه رفتند

اصفهان - خبرگزاری مهر:‌ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 67 هزار دانش آموز در پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی جدید به مدرسه رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان سید مجید عاملیان صبح چهارشنبه در مراسم جشن شکوفه‌های دانش آموزان اصفهانی افزود: 67 هزار دانش آموز در پایه اول ابتدایی، 70 هزار دانش آموز در پایه اول راهنمایی، 75 هزار دانش آموز در پایه اول دبیرستان در سال تحصیلی جدید وارد مدارس استان اصفهان می‌ شوند.

وی ادامه داد: جشن شکوفه‌ها در روز جاری در اصفهان با حضور دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی و اولیا آنان برای آشنایی با فضای مدرسه و معلمان در مدارس سراسر استان برگزار شد که در مجموع 210 هزار کلاس اولی در پایه‌های مختلف راهی شدند.

عاملیان همچنین در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بیش از 800 هزار دانش آموز در استان اصفهان با حضور در کلاسهای درسی فعالیتهای آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.

به گزارش مهر مراسم جشن شکوفه‌های اصفهان صبح چهارشنبه با حضور مشاور وزیر آموزش و پرورش، رئیس آموزش و پرورش استان اصفهان، دو تن از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در دبستان دخترانه کوثر برگزار شد.

کد مطلب 1156502

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