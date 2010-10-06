ابوالمعالی؛ محدث و عارف قرن پنجم و ششم هجری

ابوالمعالی در باخرز یا یکی از توابع آن متولد شد (586- 659 هجری) و در همانجا رشد کرد و مقدمات علوم را فرا گرفت سپس سفر آغاز کرد و در هرات نیشابور و بغداد نزد محدثان و فقهای بزرگی چون سهروردی، حصری و موصلی فقه و حدیث را فراگرفت . در بغداد نیز از ابن جوزی علم حدیث آموخت.

ابوالمعالی پس از آن به تصوف گرایش یافت و به خوارزم نزد شیخ نجم الدین کبری رفت . باخرزی نزد شیخ نجم الدین مراحل سیر و سلوک را طی کرد و پس از مدت کوتاهی خرقه خلافت گرفت و شیخ نجم الدین او را با القابی چون امام المعارف، شرف الاسلام، مقدم الطائفه می ستود و سپس رهسپار بخارا شد .

وی بدلیل جایگاهش مدتی به سعایت و حسادت برخی دشمنان گرفتار آمد و در سمرقند به زندان افتاد و چون آزاد شد باز به بخارا بازگشت و در همانجا درگذشت .

رساله در عشق، وصایا، شرح اسماء الحسنی، وقایع الخلوة برخی آثار وی هستند.