66 جشن برای کلاس اولیها در تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله رمضانی با بیان اینکه شهرداری تهران برنامه های گسترده ای را برای آغاز سال تحصیلی جدید در نظر گرفته است، گفت: به همت معاونتهای امور اجتماعی و فرهنگی مناطق 22 گانه شهر تهران 66 مورد جشن بزرگ ویژه دانش آموزان مقطع اول دبستان با عنوان «جشن اولی ها» برگزار شد.

وی با اشاره به همزمانی این جشن با جشن شکوفه ها، تصریح کرد: مراسم «جشن اولی ها» همزمان با نخستین روز حضور دانش آموزان مقطع اول دبستان برگزار و در آن 100 هزار شاخه گل در هنگام ورود دانش آموران به مدرسه اهدا شد.

به گفته رمضانی این جشنها برای آشنایی بیشتر دانش آموزان سال اول ابتدایی با محیط مدرسه و نیز همکلاسیهای خود است.

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران افزود: در جریان این جشنها، نوآموزان در اولین روز ورودشان به مدرسه با محیط مدرسه، جدایی از کانون گرم خانواده‌ به صورت موقت و ایجاد ارتباط عاطفی اولیه با مدرسه در محیطی شاد آشنا می شوند.

وی اجرای مراسمهای شاد برای دانش آموزان با حضور والدین آنها را از دیگر برنامه های جانبی «جشن اولی ها» دانست.

رمضانی گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده 250 جشن آغاز مهر ماه با شرکت شهرداران مناطق، معاونان و مدیران شهری در ساعات اولیه شروع سال تحصیلی برگزار می شود.



