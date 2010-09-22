به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع در حاشیه مراسم رژه مشترک نیروهای مسلح که صبح امروز چهارشنبه به مناسبت سی و یکم شهریور سالروز هفته دفاع مقدس، در جوار بارگاه ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد، در جمع خبرنگاران در مورد پیام رژه مشترک نیروهای مسلح به دنیا اظهار داشت: پیام این رژه به کشورها صلح و دوستی و همچنین نشان دادن آمادگی و قدرت دفاع جانانه به هر کشوری است که سوء نیتی به جمهوری اسلامی ایران داشته باشد .

وی در مورد توانمندی های موشکی در بردهای کوتاه، متوسط و بلند نیز گفت: در حال حاضر به توانمندی دست پیدا کرده ایم که می توانیم 70 الی 80 درصد درگیری های هوایی را در سطح پست و میانی توسط جنگ افزارهای ساخت داخل پوشش دهیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در رابطه با تجهیز رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به سلاح های مدرن آمریکایی نیز گفت: ما با کشورهای همسایه و مسلمان هیچ مشکلی نداریم. البته آمریکایی ها اعلام کردند تجهیزاتی از جمله هواپیمای اف 35 را به رژیم صهیونیستی و امکاناتی را نیز در اختیار عربستان سعودی قرار خواهند داد.

وحیدی تصریح کرد: اما در مجموعه همه اینها برای نشان دادن برتری تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در منطقه است. ضمن اینکه تلاش آنها برای توزیع سلاح در منطقه برای ایجاد اختلاف بین کشورهای خاورمیانه به شمار می آید.

وی در مورد تهدید احتمالی رژیم صهیونیستی نیز عنوان کرد: همه اینها هارت و پورت است و در قالب عملیات روانی تعریف می شود. رژیم صهیونیستی هم اکنون درگیر مشکلات داخلی خود است ، به طوریکه امروزه بیش از همه ارتش رژیم صهیونیستی از آن رنج می برد چون بر اساس توهمات و تخیلاتی که خود را برتر از دیگران می دانست تلاش می کرد تا خواسته های خود را بر دیگران تحمیل کند اما شکست هایی که در جنگهای 33 روزه و 22 روزه بر آنها تحمیل شد آنها را دچار مشکل اعتباری در دنیا کرده است.

وزیر دفاع با بیان اینکه برخی از چنین اظهاراتی به خاطر برگرداندن اعتبار به رژیم صهیونیستی است، گفت: اما آنها قدرت هیچ عملیات نظامی را علیه جمهوری اسلامی ایران ندارند.

وی در خصوص اینکه در صورت جنگ احتمالی شرکای ایران چه کشورهایی خواهند بود، گفت: ملت های آزاده و مسلمان دنیا شریک جمهوری اسلامی ایران خواهند بود و هر آزاده ای شریک ما به شمار می آید.

وحیدی در رابطه با اینکه برخی از کشورها تصور می کنند توانمندی ایران در تجهیزات نظامی نوعی مسابقه تسلیحاتی در منطقه است گفت: این تصور اشتباه است به دلیل اینکه ما اعلام کرده ایم آنچه که داریم متعلق به همه ملت های منطقه است و حتی آماده ایم که همه آنها را در اختیار این کشورها بگذاریم. بنابراین دلیلی ندارد که کشورهای منطقه از سلاح ها و تجهیزات نظامی ما بترسند که نمی ترسند چر که روابط کشورهای منطقه با ما بسیار خوب است و این حرف ها ساخته و پرداخته آمریکایی ها و دشمنان آن است.

وی همچنین در مورد تجهیز ارتش لبنان نیز عنوان کرد: همانطور که ما قبلا اعلام کردیم لبنان کشور دوست و برادر ماست و اگر از ما درخواست خرید سلاح کنند بی تردید سلاح های خود را در اختیار آن می گذاریم.