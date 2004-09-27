ايران در امور داخلي عراق دخالت نمي كند/ در حال گفتگو با ايران براي تشكيل كميته مشترك امنيتي هستيم/ راستش را بخواهيد از ديدن شالوم غافلگير شدم

به گزارش خبرگزاري مهر ، اياد علاوي در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط درباره اينكه آيا ايران در حوادث اخير نجف نقشي داشته است و آيا بازداشت چند ايراني صحت دارد؟ گفت : همانطور كه برخي اتباع سوري واردني و عربستاني بازداشت شده اند چند تبعه ايراني نيز بازداشت شده اند اما اين به معناي اينكه آنها بنا به دستور و تصميم حكومت ايران به عراق آمده باشند، نيست ما ايراني هايي را كه دست به فعاليت هايي كه با اوضاع امنيتي عراق د رتعارض بود مي زدند بازداشت كرديم و به مقامات ايراني نيز اين مساله را اطلاع داديم در حال حاضر نيز با برادران ايراني خود درباره كميته مشترك ميان ما و ايران براي اينكه مسائل امنيتي را در راس اولويت ها قرار بدهيم، گفتگو مي كنيم.



وي درباره اينكه انتقاد برخي اعراب از دست دادن وي با وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي و اينكه آيا اين دست دادن نتيجه فشارهاي آمريكا بر عراق براي عادي سازي روابط با اسرائيل بود؟ گفت: اگر فشارهاي آمريكا در اين مساله وجود داشت بايد مساله فراتر از يك دست دادن و مصافحه مي بود در توضيح آن بايد به دو مساله اشاره كنم كه اول اينكه من براي اولين بار است كه در چنين نشست هايي شركت مي كنم خيلي از مردم به من نزديك شدند تا به من سلام كنند و خودشان را معرفي كنند من برخي از آنها را مي شناختم و برخي ديگر را نمي شناختم حتي يك نفر آمد كه عكسي با من بگيرد و مشخص شد از هيات ديپلماتيك سوئد است از جمله كساني كه پيش من آمد در حالي من در سالن مجمع عمومي نشسته بودم دو نفر بودند كه از تابعيت آنها سوال كردم آنها گفتند اسرائيلي هستند واقعيتش را بخواهيد غافلگير شدم هيچ سخني ميان ما رد و بدل نشد و مساله هم به همين حد تمام شد من از وزيران عراقي همراه خود درباره اين اين مساله و اينكه آيا آمدن هيات ها به نزد من امري عادي است ، سوال كردم ولي من متوجه شدم كه پس از سخنان من حدود 100 تن براي دست دادن و احوالپرسي و تبريك گفتن نزد من آمده اند هيچ فشاري هم در كار نبود مسائل به همين نحو بود اما نكته دوم كه مهم است ضرورت اينكه اعراب نبايد تمام توجه و حواسشان را به اين دست دادن من با شالوم كنند در سايه اين همه ظلم و ديكتاتوري و سركوب ملت هاي عرب دنيا زير و رو نشد و آب از آب تكان نخورد ، خيلي ها با اسرائيلي ها دست مي دهند و گفتگو مي كنند ، آيا فقط ما با اسرائيل گفتگو مي كنيم همه آنها با اسرائيل گفتگو مي كنند از جمله سازمان آزادي بخش فلسطين و رهبري فلسطين چطور براي همه آنها انجام چنين كاري ممكن است و ما حق نداريم با توجه به اينكه ما با اسرائيل گفتگو نمي كنيم هيچ كس هم از ما چنين درخواستي نكرده است.



به گزارش مهر، علاوي درباره اين سوال كه آيا امكان دارد كه يكي از گامهاي اوليه شما به عنوان دولت عراق برداريد شناسايي و به رسميت شناختن اسرائيل باشد؟ گفت : اولا اين موضوع را هرگز بررسي نكرده ايم و اساسا به ذهن ما هم خطور نكرده است زيرا ما دغدغه هاي داريم كه خيلي مهمتر از اسرائيل است شايد اسرائيل براي كشورهاي ديگر مانند چين يا غيره اهميت داشته باشد اما ما در عراق از مشكلاتي رنج مي بريم اسرائيل اصلا در فكر و ذهن ما نيست در ثاني ما از ملت فلسطين حمايت مي كنيم نكته مهمتر اينكه دولتي كه من رياستش را برعهده دارم حق شناسايي و اعتراف به اسرائيل را ندارد زيرا دولت موقت است و صلاحيت و اختيار چنين كاري را ندارد اگر حكومتي منتخب در عراق روي كار آمد آنگاه حق دارد در اين زمينه تصميم گيري كند كه آيا با اسرائيل رابطه داشته باشيم يا خير، ما هم كه نمي دانيم حكومت آينده عراق چه تصميمي خواهد گرفت اما در حال حاضر ما نه صلاحيت چنين كاري را داريم و نه اختيار آن را و چنين حقي هم نداريم كه چنين كاري كنيم.



علاوي درباره ديدارش از آمريكا و تاثيرش در برنامه هاي تبليغاتي بوش با توجه به اهميت عراق در اين انتخابات گفت : من دو ماه پيش از سوي بوش و بلر دعوت شدم اما تصميم گرفتم اول به كشورهاي عربي سفر كنم سفر من به آمريكا با ديدار از مقر سازمان ملل متحد و مشاركت در اجلاس مجمع عمومي همزمان شد تا از نقش آمريكايي ها در كمك به عراق چه در آزادي يا بازسازي آن تشكر كنم اما ما بخشي از عمليات انتخاباتي در آمريكا نيستيم.



به گزارش مهر، نخست وزير دولت موقت عراق درباره وضعيت جديد اين كشور پس از سرنگوني صدام گفت : وضعيت جديدي كه عراق پيدا كرده است به دنبال احترام به چند حزبي سياسي و دمكراتيك و حقوق بشر و حاكميت قانون و رفاه اجتماعي و صلح و دوستي با كشورهاي همسايه و متوسل شدن به گفتگو و پرهيز از نيروي زور براي حل اختلافات است اين درحقيقت وضعيت جديد عراق است .



وي درباره انتقادهايي كه از وي درباره تسريع در برگزاري محاكمه صدام و بركناري سالم چلبي از محاكمه صدام به خاطر اينكه خودش بر محاكمه و اعدام صدام در اسرع وقت سلطه پيدا كند، گفت : بر عكس ضرورت دارد كه اين محاكمه برگزار شود مساله بحث اعدام صدام در نهايت نيست آنچه دادگاه حكم مي كند اجرا خواهد شد كه اعدام شود يا نشود به اعتقاد ما جنايات صدام خيلي زياد و مهم است به اعتقاد من قطعا صدام به اعدام محكوم خواهد شد.



اين ارزيابي من است اما مساله سالم چلبي هيچ ارتباطي با اين موضوع ندارد و يك مساله خاص است معاون نخست وزير بر اين مساله نظارت مي كند و من هيچ نظارتي بر آن ندارم من به كارهاي ديگر مشغول هستم او مرا از جزئيات مربوط به دادگاه و ساختار آن مطلع مي كند اما درباره انتصاب مدير جديد دادگاه به نظر مي رسد برادر سالم تاجائي كه من مي دانم خودش استعفا كرده است.



به گزارش مهر، وي درباره اينكه چلبي اين نكته را كه استعفا كرده است، تكذيب كرده است، گفت : نمي دانم آنچه گفتم را وزيران مربوطه و خود دادگاه اعلام كردند ما قضات را منصوب كرديم و تمام آنچه را كه دادگاه براي شروع كارش د راسرع وقت نياز داشت تامين كرديم وتا حدودي هم تاخير صورت گرفت لازم بود كه محاكمه صدام و گروهش در اسرع وقت انجام شود تا اين موضوع را مختومه كنيم و صفحه جديدي را بگشاييم.

علاوي درباره گفته هاي خود كه نيازي به افزايش نظاميان آمريكا در عراق وجود ندارد و سخنان مسئولان پنتاگون درباره احتمال عقب نشيني نظاميان آمريكايي تا پيش از برقراري ثبات در عراق از اين كشور گفت : آنچه ما نياز داريم آموزش بيشتر نيروهاي عراقي و نياز به سلاح و تجهيزات است موضع عملي دولت عراق اين است كه هر ميزان كه توانستيم نيروهاي امنيتي و ارتش و سازمان اطلاعاتي را تشكيل دهيم نياز به تكيه كردن به نظاميان ائتلاف نيز كاهش خواهد يافت در ثاني در عراق هيچ كس تمايلي به ادامه حضور نيروهاي ائتلاف ندارد زيرا مدت حضور آنها مشخص است و در نهايت با سپاس ما از آنها خارج مي شوند.